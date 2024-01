Royal Navy nie podała, kiedy HMS Bangor będzie mógł powrócić do służby. Okręt, którego macierzystym portem jest Faslane w Szkocji, od dawna uczestniczy w misji w Zatoce Perskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na tym akwenie. Jest jednym z siedmiu okrętów klasy Sandown służących do usuwania min morskich, które są obecnie w służbie w Royal Navy, choć w przyszłym roku miał zostać wycofany z eksploatacji.

Stacja BBC News zauważa, że nie był to pierwszy przypadek zderzenia z udziałem HMS Chiddingfold. W 2021 roku, również u wybrzeży Bahrajnu, uderzył on w HMS Penzance, okręt tej samej klasy co HMS Bangor.