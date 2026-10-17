Doradca Putina o decyzji Trumpa: Historyczny moment

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Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o uchyleniu stosowania niektórych sankcji przeciwko Rosji została z radością przyjęta na Kremlu. Kiriłł Dmitrijew, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, określił ją „historycznym momentem”.

„Zawieszenie ustawy Grahama przez administrację Trumpa to ważny i prawdziwie historyczny moment” – napisał na platformie X doradca Putina Kiriłł Dmitrijew.

W piątek Trump uchylił stosowanie niektórych sankcji i ceł wobec Rosji, które wynikały z tzw. ustawy Lindseya Grahama. Prezydent stwierdził, że robi to ze względu na interes narodowy Stanów Zjednoczonych.

Problemy z siecią Starlink w Ukrainie. Trump: To nie ja wydałem polecenie Prezydent USA Donald Trump zaprzeczył w piątek, by to on wydał decyzję o spowolnieniu działania sieci Starlink i Starshield dla ukraińskiego wojska. Dodał, że nie wie, czy ktokolwiek taki rozkaz wydał. W tym tygodniu pojawiły się informacje, że…

Co zakładała ustawa Lindseya Grahama?

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Grahama została uchwalona przez Kongres i podpisana we wrześniu przez Trumpa.

Ustawa skodyfikowała istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęcała prezydenta USA do nałożenia kolejnych, m.in. na flotę cieni składającą się z przestarzałych statków, których Rosja używa do eksportu swojej ropy i gazu z obejściem zachodnich sankcji.

Rozwiązanie to pozwalało również na nałożenie nawet 100-procentowych ceł na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych. Ustawa regulowała też kwestię nakładania 500-procentowych ceł na towary sprowadzane do USA z samej Rosji.

Trump uderza w Zełenskiego. „Nie jestem jego wielkim fanem” Nie jestem wielkim fanem Wołodymyra Zełenskiego – przyznał w wywiadzie dla stacji Newsmax prezydent USA. Według Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy negocjuje mu się trudniej niż z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Ostra krytyka po poprzedniej decyzji Trumpa

Decyzja Trumpa zapadła tydzień po ogłoszeniu przez niego 9 października umowy z Rosją na dostawę 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek USA i do innych krajów. Zakłada ona zwiększenie eksportu tego paliwa do 500 tys. ton w listopadzie oraz dwukrotnie większej ilości w kolejnych miesiącach.

Umowa ta oznacza zniesienie części sankcji na eksport rosyjskiego oleju napędowego i wywołała ostrą krytykę ze strony obu amerykańskich partii, Ukrainy oraz wszystkich członków UE podczas szczytu, który odbył się w tym tygodniu w Brukseli.