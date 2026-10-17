Nagły zwrot w Waszyngtonie. Trump uchyla surowe cła nałożone na Moskwę

Ustawa Grahama i jej konsekwencje
Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama została podpisana przez prezydenta Trumpa we wrześniu.
Skodyfikowała ona dotychczasowe sankcje wobec Rosji i umożliwiła prezydentowi nakładanie kolejnych restrykcji, w tym ceł sięgających nawet 100 procent na państwa będące największymi importerami rosyjskiej ropy i gazu.
Ustawa przewidywała także podwyższenie ceł na towary importowane z Rosji do USA, w tym ropę, gaz i produkty naftowe – nawet do poziomu 500 procent.
Nowe stawki miały wejść w życie już 18 października.
Decyzja Trumpa: W interesie narodowym USA
W piątek wieczorem na stronie internetowej Białego Domu opublikowano rozporządzenie wykonawcze, w którym prezydent Trump ogłosił uchylenie stosowania ceł, które miałyby dotknąć importerów rosyjskiej ropy oraz ceł na towary importowane z Rosji do USA.
W dekrecie prezydent podkreślił, że „wydanie takiego zwolnienia w obecnym czasie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych”.
Trump poinformował także, że przedłożył w Kongresie odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.
Porozumienie z Putinem i zawieszenie sankcji
W piątek 9 października, prezydent USA ogłosił, że osiągnął porozumienie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oznacza to również zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.
Decyzja prezydenta Trumpa spotkała się z natychmiastową krytyką zarówno ze strony demokratów, jak i części republikanów.