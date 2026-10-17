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Nagły zwrot w Waszyngtonie. Trump uchyla surowe cła nałożone na Moskwę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (06:08)

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował o uchyleniu części sankcji i ceł nałożonych na Rosję na mocy tzw. ustawy Lindseya Grahama. Jak podkreślił amerykański przywódca, decyzja została podjęta w trosce o interes narodowy USA.

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Nagły zwrot w Waszyngtonie. Trump uchyla surowe cła nałożone na Moskwę
Donald Trump, zdj. Jim Watson /AFP/East News

Ustawa Grahama i jej konsekwencje

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama została podpisana przez prezydenta Trumpa we wrześniu. 

Skodyfikowała ona dotychczasowe sankcje wobec Rosji i umożliwiła prezydentowi nakładanie kolejnych restrykcji, w tym ceł sięgających nawet 100 procent na państwa będące największymi importerami rosyjskiej ropy i gazu. 

Ustawa przewidywała także podwyższenie ceł na towary importowane z Rosji do USA, w tym ropę, gaz i produkty naftowe – nawet do poziomu 500 procent. 

Nowe stawki miały wejść w życie już 18 października.

 Decyzja Trumpa: W interesie narodowym USA

W piątek wieczorem na stronie internetowej Białego Domu opublikowano rozporządzenie wykonawcze, w którym prezydent Trump ogłosił uchylenie stosowania ceł, które miałyby dotknąć importerów rosyjskiej ropy oraz ceł na towary importowane z Rosji do USA. 

W dekrecie prezydent podkreślił, że „wydanie takiego zwolnienia w obecnym czasie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych”

Trump poinformował także, że przedłożył w Kongresie odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

Porozumienie z Putinem i zawieszenie sankcji

W piątek 9 października, prezydent USA ogłosił, że osiągnął porozumienie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oznacza to również zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Decyzja prezydenta Trumpa spotkała się z natychmiastową krytyką zarówno ze strony demokratów, jak i części republikanów. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump sankcje na Rosję

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