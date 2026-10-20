Donald Trump stawia ultimatum Europie. "Odejdziemy, jeśli nie znajdziecie właściwej drogi”

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„Jeśli Europa szybko nie znajdzie właściwej drogi, odejdziemy” - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Kansas. Amerykański przywódca wezwał europejskich liderów do natychmiastowego zamknięcia granic i ostrzegł przed możliwymi rozruchami w USA w przypadku zwycięstwa demokratów w nadchodzących wyborach do Kongresu.

Podczas wystąpienia Trump odniósł się do trwających zamieszek we Francji, wyrażając swoje zaniepokojenie sytuacją w Europie.

Stoimy u boku Europy, mimo jej wad i słabości. Miejmy nadzieję, że to wszystko okaże się tymczasowe. Co się tam dzieje? Oglądałem to i jestem po prostu zdumiony. Wiedziałem, że to nadchodzi. Już 10 lat temu widziałem, dokąd to zmierza. To się działo na naszych oczach – mówił prezydent USA, odnosząc się do trwających we Francji zamieszek.

Trump podkreślił, że jeśli europejscy przywódcy nie podejmą zdecydowanych działań, Stany Zjednoczone będą zmuszone zmienić swoją politykę wobec Europy. Ale jeśli oni szybko nie znajdą właściwej drogi - a muszą ją znaleźć - nie będziemy mieli innego wyboru, jak tylko odejść. Odejdziemy, nie będziemy mieli innego wyjścia. Sytuacja jest bardzo poważna - ostrzegł.

Krytyka Europy i demokratów

Prezydent USA nie szczędził gorzkich słów pod adresem europejskich sojuszników, zarzucając im brak wsparcia podczas konfliktu z Iranem.

Nie przyszli nam z pomocą. Powiedzieli coś, czego nigdy tak naprawdę nie będziemy mogli zapomnieć. Wiecie, wydajemy setki miliardów dolarów rocznie na NATO, żeby ich chronić, ale kiedy zapytaliśmy: „Czy chcielibyście nam pomóc?”, usłyszeliśmy: „Nie, dziękujemy. Och, nie, dziękujemy” – przypomniał Trump.

Podczas wiecu prezydent porównał zamieszki we Francji do działań Partii Demokratycznej w USA. Kiedy widzicie płonące wieże kościołów i szalejące pożary we Francji, pamiętajcie, że właśnie to radykalni demokraci chcą zrobić z Ameryką. Zamierzają doprowadzić do czegoś takiego. Ale nawet się do tego nie zbliżą - zapewnił.

„Europa musi zamknąć granice”

W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump ostrzegł, że sytuacja w Europie powinna być przestrogą dla Amerykanów. „Jeśli chcecie zobaczyć, co jest stawką tych wyborów, wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się we Francji - niegdyś wielkim kraju, który jest podbijany, plądrowany i doszczętnie niszczony przez migrantów, dżihadystów i komunistów nienawidzących chrześcijaństwa oraz samej cywilizacji zachodniej” - napisał.

Prezydent USA określił demokratów jako „partię antyzachodnich marksistów i wrogo nastawionych migrantów z Trzeciego Świata”.

Wezwał także europejskich przywódców do natychmiastowych działań. „Europa musi ZAMKNĄĆ SWOJE GRANICE i pozbyć się ludzi, którzy nienawidzą swoich krajów - i zrobić to SZYBKO, zanim będzie za późno” - zaapelował.