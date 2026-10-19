Palą Paryż. Policja wprowadza godzinę policyjną

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Godzina policyjna i zakaz zgromadzeń. Takie obostrzenia wprowadziły władze Paryża, Nicei i Lyonu w związku z ostatnią falą zamieszek. W stolicy Francji manifestacji nie będzie można organizować m.in. na Placu Republiki, gdzie w weekend odbył się wielotysięczny wiec. Pobliskie ulice stały się celem wandali, którzy niszczyli i plądrowali sklepy oraz punkty handlowe.

Prefektura policji Paryża poinformowała w poniedziałek, że w niektórych dzielnicach stolicy obowiązywać będzie godzina policyjna - od godz. 23 do godz. 6 rano we wtorek. Telewizja BFMTV podała, że chodzi o ulice wokół kwartału Les Halles w ścisłym centrum i plac Republiki.

Les Halles to kwartał w 1. dzielnicy Paryża. Mieści się tam centrum handlowe i duży węzeł komunikacyjny Chatelet-Les Halles - łączący kilka stacji metra i kolei podmiejskiej RER.

Plac Republiki jest częstym miejscem demonstracji, a w sobotę odbył się na nim wielotysięczny wiec. Okoliczne ulice stały się celem wandali, którzy systematycznie niszczyli i plądrowali sklepy i punkty usługowe.

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Zakaz demonstracji

Prefektura policji poinformowała ponadto, że w niektórych miejscach Paryża obowiązywał będzie zakaz demonstracji, od godz. 20 w poniedziałek do godz. 6 rano we wtorek.

Poza Paryżem godzinę policyjną od wieczora w poniedziałek do 6 rano we wtorek ogłoszono w czterech gminach departamentu Nord, w tym w Lille. BFMTV podała, że takie same ograniczenia wprowadzono w centralnej dzielnicy Lyonu - Presqu'ile, od godz. 21 do godz. 6 rano.

W Nicei godzina policyjna dotyczy osób nieletnich.

Wcześniej w poniedziałek w Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji, zakazano zgromadzeń i demonstracji do godz. 20.

Propozycja mera Paris-Centre

Wcześniej w poniedziałek mer centralnego rejonu Paris-Centre Ariel Weil powiedział, że już w niedzielę zaproponował godzinę policyjną w tym rejonie, dotkniętym aktami wandalizmu i grabieży w miniony weekend.

Weil tłumaczył, że do takich zniszczeń nie doszło nawet w szczytowym momencie protestów „żółtych kamizelek” (ruch protestu z lat 2018-19). Weil dopuścił także zwrócenie się do armii o pomoc w utrzymaniu porządku.

Paris-Centre to jednostka administracyjna obejmująca cztery dzielnice (o numerach od 1. do 4.) w ścisłym centrum Paryża, a więc także rejon Hal. Plac Republiki mieści się na granicy 3. dzielnicy.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez powiedział reporterom, że wtorkowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain i Barceloną odbędzie się zgodnie z planem.

Protesty we Francji

W sobotę demonstracje w całej Francji zwołane w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się w zamieszki. Ich sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. Do starć z policją i prób grabieży doszło również w niedzielę w Paryżu i Marsylii; oddziały policji nie wszędzie zdołały powstrzymać te ataki.

Merowie Paryża, Marsylii i Lyonu napisali we wspólnym artykule w gazecie „Liberation”, że przyzwyczaili się do demonstracji i protestów. „Ale w sobotę... po raz pierwszy mieliśmy wrażenie, że całe dzielnice naszych miast zostały pozbawione ochrony” – napisali burmistrzowie, wszyscy z lewicy i środka.

Ponad 2,5 tys. zatrzymanych

Minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin poinformował w poniedziałek, że od weekendu policja przeprowadziła 2513 zatrzymań, z których wiele przedłużono, a 67 osób jest w aresztach.

Wypowiadając się dla telewizji TF1, minister poinformował, że zwrócił się do prokuratur z prośbą o stosowanie kwalifikacji czynów jako przestępczości zorganizowanej. Pozwala to na przedłużenie czasu zatrzymania z 48 do 72 godzin.

Darmanin dodał, że zwrócił się też o przeprowadzanie geolokalizacji podsłuchów telefonicznych, co - jak tłumaczył - pozwala ustalić miejsce, gdzie znajdowały się dane osoby w czasie, gdy atakowano merostwa czy plądrowano sklepy.

Minister poinformował także, że zastosowana będzie technologia rozpoznawania twarzy w celu porównania danych policyjnych, dotyczących milionów osób, z wizerunkami przedstawiającymi sceny przemocy, rozpowszechnionymi na portalach społecznościowych.