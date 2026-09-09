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Donald Trump mocno uderzył w Kanadę. Decyzja już podpisana

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (06:35)

Donald Trump wciąż na wojnie z Kanadą. Amerykański prezydent podpisał w środę rozporządzenie o zakazie importu z tego kraju części nabiału, alkoholu i motocykli oraz o rozszerzeniu towarów objętych 50-procentowym cłem.

Donald Trump mocno uderzył w Kanadę. Decyzja już podpisana
Prezydent USA Donald Trump, fot. IMAGO/Al Drago / Pool via CNP /MediaPunch /East News
  • Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenia ws. importu z Kanady.
  • Czy oznacza to dalszą eskalację wojny handlowej między USA a Kanadą?
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Pięć proklamacji o zakazie importu

Biały Dom opublikował pięć podpisanych przez prezydenta proklamacji o zakazie importu szeregu towarów z Kanady oraz zwiększeniu ceł na inne. 

Wśród objętych zakazem są nabiał (w tej kategorii zaliczono serwatkę, melasę i piwo bezalkoholowe), alkohol (m.in. piwa, wina, whisky, brandy i inne) oraz motocykle. 

Dodatkowo do 50 proc. podniesione zostały cła m.in. na sery, papier, stal i aluminium, czy meble. Jednocześnie odwołano wprowadzone wcześniej 50-proc. taryfy m.in. na papier toaletowy, sól, cukier i cement.

Odwet za odwet

Zmiany mają wejść w życie 29 września. Nowe proklamacje są odpowiedzią na 50-proc. kanadyjskie cła odwetowe na import z USA warty 20 mld dol., które weszły w życie we wtorek. Kanadyjskie cła były z kolei odwetem na 50-proc. cła nałożone przez administrację Trumpa po zerwaniu rozmów handlowych z Kanadą pod koniec sierpnia.

Dodatkowo prezydent USA zapowiedział, że wykluczy z niektórych zamówień publicznych towary kanadyjskiego pochodzenia. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział też, że w mocy pozostaje zapowiedź Trumpa o zwiększeniu, od nowego roku do 50 proc. ceł na auta z Kanady. Dodał też, że rozważane jest wykluczenie z amerykańskiego rynku kanadyjskich odrzutowców Bombardier.

Wojna handlowa USA z Kanadą

Nowe ruchy to kolejna eskalacja w trwającej wojnie handlowej między sąsiadami i głównymi partnerami handlowymi. We wtorek Trump ponownie oskarżył kanadyjskie władze o dyskryminację firm z USA i amerykańskich produktów. 

Ottawa twierdzi z kolei, że amerykańska administracja dąży do ograniczenia kanadyjskiej suwerenności i podporządkowania sobie Kanady.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump Kanada
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