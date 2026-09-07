Odwet Trumpa na Kanadzie. Wezwał do bojkotu Bombardierów

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Donald Trump wezwał w poniedziałek do bojkotu kanadyjskich samolotów firmy Bombardier w odwecie za bariery handlowe dla amerykańskich firm w Kanadzie. Amerykański przywódca nie ogłosił jednak formalnego embarga na te maszyny.

Trump: Koniec ze sprzedawaniem Bombardierów

„Koniec ze sprzedawaniem Bombardierów w Stanach Zjednoczonych! Ich produkty nie są wystarczająco dobre!” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Jak stwierdził, kanadyjski producent opiera swoją działalność na rynku amerykańskim i „żyje z amerykańskich nabywców, amerykańskich firm, amerykańskich lotnisk i amerykańskich usług”, podczas gdy Kanada - zdaniem Trumpa - „blokuje” dostęp amerykańskim bankom i innym firmom.

Trump ponownie zarzucił też Kanadzie, że wykluczyła z rynku amerykańskiego producenta prywatnych odrzutowców Gulfstream. W rzeczywistości kanadyjski regulator nie dopuszcza części modeli do lotów przed przejściem przez nie pełnych testów. Jeśli chcą naszego Rynku, muszą to budować i przestać traktować Amerykę jako świnkę skarbonkę - powiedział prezydent USA.

Wezwał przy tym Amerykanów, by kupowali amerykańskie produkty, latali na amerykańskich samolotach, pili amerykański alkohol i napoje i „żeglowali na jeziorze Ameryka”, jak Trump nazwał niedawno jezioro Ontario na granicy z Kanadą.

Trump nie ogłosił dotąd żadnych formalnych kroków przeciwko kanadyjskiej firmie. Jego wpis pojawił się w dniu wejścia w życia kanadyjskich ceł odwetowych w wysokości 50 proc. Cła były reakcją na wejście w życie amerykańskich ceł o analogicznej wartości. Posiadający siedzibę w Montrealu Bombardier to czwarty największy producent samolotów na świecie, specjalizujący się w produkcji samolotów biznesowych.