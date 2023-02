Działający w Tajlandii diler narkotykowy poddał się wielu operacjom plastycznym, aby całkowicie zmienić wygląd swojej twarzy. Z Taja postanowił zmienić się w Koreańczyka i w ten sposób zmylić tropiących go policjantów z brygad antynarkotykowych.

Fot. @STForeignDesk / Twitter

O schwytaniu 25-letniego Saharata Sawangjaenga informuje stacja BBC. Uznany przez śledczych za największego dostawcę sprowadzanych z Holandii tabletek ecstasy (narkotyku znanego też pod nazwą MDMA), wymykał się ścigającym go funkcjonariuszom.

Sawangjaeng złapany został w zeszłym tygodniu w swoim apartamencie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Sukcesem zakończyła się prowadzona od trzech miesięcy obława, ale policjanci byli zdumieni widokiem poszukiwanego. Jak to określił szef miejscowej policji, schwytany diler zmienił się nie do poznania, do tego stopnia, że "na swoim miejscu nie pozostała żadna część jego pierwotnej twarzy".