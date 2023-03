Związkowcy zaostrzyli protesty przeciwko reformie emerytalnej prezydenta Emmanuela Macrona. W wielu miastach Francji ruszyła dziewiąta fala protestów. Związkowcy zapowiadają, że dziś na ulice może wyjść 2,5 miliona ludzi.

Na zdjęciu protest w Marsylii / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Znowu nie kursuje ponad połowa pociągów i większość składów paryskiego metra. Przez cały dzień będą zakłócenia w rozkładzie lotów oraz blokady na drogach i autostradach.

Pracę przerwała część nauczycieli i pocztowców. Kontynuowane są trwające już od wielu dni strajki w części portów, elektrowni atomowych i rafinerii ropy naftowej.

Olbrzymie demonstracje odbywają się w największych miastach Francji. Związkowcy zapowiadają, że na ulice może wyjść ponad 2,5 miliona osób.

Rząd obawia się nasilenia się trwających już od ponad tygodnia wieczornych zamieszek w Paryżu i innych miastach Francji. Zapobiec temu ma ponad 12 tysięcy policjantów, w tym oddziały szturmowe.

W obawie przed protestami wiele sklepów i restauracji w pobliżu placu Opery w Paryżu zamyka się dużo wcześniej niż normalnie, a właściciele zabezpieczają swoje witryny.

Do gwałtownych starć protestujących z policją już doszło w Rennes na północnym zachodzie kraju. Mundurowi użyli tam armatek wodnych i gazu łzawiącego.

W Lorient w Bretanii protestujący zaatakowali posterunek policji.

Do starć pomiędzy demonstrantami a policją, która użyła gazu łzawiącego, doszło również w Nantes.

Reforma emerytalna clou protestów

Przyjęta przez rząd z pominięciem głosowania w Zgromadzeniu Narodowym reforma emerytalna podnosi wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Po odrzuceniu w poniedziałek wotum nieufności dla rządu związki zawodowe zapowiedziały intensyfikacje strajków i demonstracji. Związkowcy mają nadzieję, że zmuszą prezydenta Emmanuela Macrona do wycofania reformy.

W środę Macron podczas wywiadu telewizyjnego powiedział, że nowa ustawa wejdzie w życie do końca roku. Odnosząc się do protestów oświadczył, że nie będzie tolerancji dla agresji podczas demonstracji. Same protesty, przeprowadzane w sposób pokojowy, są prawem ludzi, którzy nie zgadzają się z daną polityką - stwierdził szef państwa.

Wywiad transmitowany przez francuską telewizję oglądało 10 mln Francuzów. Nie uspokoił on jednak nastrojów społecznych. Prezydent był po nim krytykowany za "pogardę dla ludzi" i "utratę kontaktu z rzeczywistością".