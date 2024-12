"Można z całą odpowiedzialnością użyć zdania 'od ciemności ku światłości', bo rzeczywiście tak jest, że ten blask wyjdzie, to wszystko, co ukrywała, skrywała przez kilka wieków katedra (Notre Dame - przyp. red.) znowu będzie można ujrzeć" - powiedziała w internetowym Radiu RMF24 przewodniczka po Paryżu Ewa Condotta. Była ona gościem Krzysztofa Urbaniaka. Paryska katedra zostanie dziś otwarta po kilku latach odbudowy koniecznej z powodu pożaru w 2019 roku.

Katedra Notre Dame w Paryżu - iluminacja wyświetlona na świątyni / Teresa Suarez / PAP/EPA

Krzysztof Urbaniak rozmawiał w internetowym Radiu RMF24 z przewodniczką Ewą Condottą o dzisiejszym otwarciu Katedry Notre Dame w Paryżu po remoncie. Pracowało przy nim ponad 2 tys. robotników, a koszt prac wyniósł około 700 mln euro. W świątyni 15 kwietnia 2019 roku wybuchł pożar.

Dwudniowe obchody otwarcia Katedry mają mieć charakter nie tylko religijny, ale i polityczny. Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie gościł około 50. światowych przywódców. Na miejscu mają pojawić się m.in. Donald Trump i Andrzej Duda. Zabraknie natomiast papieża Franciszka. W niedzielę odprawiona zostanie uroczysta msza święta dla wiernych.

Jak powiedziała Ewa Condotta, dziś w Notre Dame ekip budowlanych nie widać, choć "prace jeszcze potrwają".

Gość Krzysztofa Urbaniaka podkreśliła, że "sporo rzeczy zostało odkrytych w trakcie tych prac, zatem w tej chwili Katedrę będziemy oglądać w pełnym splendorze".

"Być może to jest ten wielki akt połączenia"

Otwarcie katedry przypada w okresie dużych zawirowań politycznych nad Sekwaną. Czy to wydarzenie może załagodzić obecną sytuację?

Jesteśmy krajem świeckim, więc tego typu akcje są odczuwalne, są widzialne i bardzo ważne dla Francuzów. I być może to jest ten wielki akt połączenia - mówiła Condotta.

Jak dodała, "dla całej Europy, dla całego świata chrześcijańskiego to jest miejsce niezwykłe". To jest miejsce kultu, to jest miejsce historyczne, to jest świadek wielu wydarzeń, które miało wpływ na całą historię Europy i świata - tłumaczyła Condotta.

Jak zwiedzić Notre Dame?

Przewodniczka zaprasza do przyjazdu do Paryża, by zwiedzić Notre Dame. Podkreśla jednak, że ze względu na ogromne zainteresowanie, nie jest łatwo zdobyć bilety wstępu.

Mamy odblokowywane systematycznie daty. Ostatnia otwarta data to 23 grudnia - wyjaśnia Ewa Condotta.

Gość RMF24 zaproponowała skorzystanie z aplikacji dostępnej pod adresem notredamedeparis.fr. Bilety indywidualne będą sukcesywnie odblokowywane, więc warto się pojawiać na tej stronie. Natomiast wejścia grupowe są dopiero dostępne od czerwca 2025 roku - mówiła.





Opracowanie: Bernadetta Skoś