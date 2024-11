Co najmniej 36 osób zginęło, a wiele zostało rannych po tym, jak w poniedziałek rano autokar stoczył się do głębokiego wąwozu w stanie Uttarakhand w północnych Indiach - powiadomił portal dziennika "Times of India". Przyczyna wypadku nie jest na razie znana.

Autobusu, który wpadł do wąwozu w dystrykcie Almora w indyjskim stanie Uttarakhand / -/AFP/East News / East News W poniedziałek rano autokar stoczył się do wąwozu o głębokości około 60 metrów. Do wypadku doszło w stanie Uttarakhand w północnych Indiach - poinformował portal Times of India. Trwa akcja ratunkowa. Pasażerowie nadal mogą być uwięzieni we wraku pojazdu, który wpadł w poślizg i runął do wąwozu - przekazały władze lokalne. Wstępne informacje wskazują na to, że autokarem podróżowało ponad 40 osób (autokar miał 42 miejsca siedzące), a pojazd mógł nie być w pełni sprawny. "Najciężej ranni są ewakuowani do szpitali helikopterami" - powiadomiły władze stanu. / -/AFP/East News / East News Wskaźnik śmiertelności w wypadkach komunikacyjnych jest w Indiach bardzo wysoki - zauważyła agencja Reutera. Uważa się, że przyczynia się do tego zarówno nieostrożna jazda kierowców, jak też niewłaściwie utrzymane drogi i coraz starsze, niesprawne pojazdy. W lipcu co najmniej 18 osób zginęło po zderzeniu piętrowego autokaru pasażerskiego z ciężarówką przewożącą mleko w stanie Uttar Pradesh. Dwa miesiące wcześniej autokar transportujący hinduskich pielgrzymów wpadł w poślizg i stoczył się do głębokiego wąwozu na górskiej drodze w kontrolowanym przez Indie Kaszmirze. Śmierć poniosło wówczas co najmniej 21 pasażerów.