Co drugi Rosjanin z objawami depresji. Główne powody to wojna i sytuacja gospodarcza

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U niemal połowy Rosjan stwierdzono objawy depresji, a co trzeci ankietowany deklaruje lęk – wynika z monitoringu Instytutu Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk. Badacze wskazują na pesymizm związany z gospodarką oraz malejącą nadzieję na szybkie zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.

Według opublikowanych danych objawy depresji występują u 49 proc. respondentów, a lęku – u 33 proc. Wysokie nasilenie objawów lękowo-depresyjnych dotyczy 36 proc. badanych.

Stan gospodarki i wojna źródłami pesymizmu

Jak podają autorzy monitoringu, na kondycję psychiczną społeczeństwa wpływają przede wszystkim negatywne oczekiwania gospodarcze i osłabienie nadziei na szybkie zakończenie wojny.

Instytut Psychologii RAN zwraca uwagę, że wzrost rosyjskiej gospodarki wyraźnie wyhamował, a w sektorze cywilnym notowany jest spadek aktywności. Spowolniło także tempo wzrostu płac i dochodów, a inflacja wzrosła.

W badaniach Fundacji Opinii Publicznej (FOM), prowadzonych na zlecenie rosyjskiego banku centralnego, wskaźnik oczekiwań konsumentów latem spadł poniżej 100 punktów. Granica ta oddziela nastroje optymistyczne od pesymistycznych.

Najniższy poziom dobrostanu psychicznego odnotowano w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat. Według badaczy ich stan emocjonalny pogarsza się od wiosny. Szczególnie narażeni na komplikacje psychiczne są Rosjanie o niskich dochodach.

Mieszkańcy dużych miast częściej zgłaszają symptomy depresji, natomiast wśród mieszkańców wsi częściej występuje lęk.

Badacze podkreślają, że zależność działa w obie strony. Kłopoty gospodarcze mogą pogarszać kondycję psychiczną, ale depresja i lęk mogą jednocześnie obniżać aktywność ekonomiczną społeczeństwa. W efekcie – jak ostrzegają – może tworzyć się mechanizm wzajemnie wzmacniającego się pesymizmu.

Rekordowa sprzedaż antydepresantów

Według danych przywołanych przez The Moscow Times, Rosjanie trzeci rok z rzędu kupują rekordowe ilości antydepresantów. Sam wzrost sprzedaży leków nie przesądza o skali zaburzeń psychicznych, ale może wskazywać na większą liczbę osób poszukujących pomocy w związku z depresją, zaburzeniami lękowymi czy problemami adaptacyjnymi.

Z badania wynika też, że lęk o własne finanse w maju deklarowało 66 proc. ankietowanych. Na początku lipca odsetek ten spadł do 56 proc., jednak w lipcu i sierpniu ponownie odnotowano wzrost.

Instytut Psychologii RAN odnotował spadek odsetka osób, które uważają, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich życiu. W lipcu taką opinię wyrażało 38 proc. respondentów, podczas gdy w kwietniu 2022 roku było to 67 proc.

Badacze ostrzegają, że utrzymujące się poczucie niepewności może mieć długofalowe skutki społeczne, w tym druzgocący wpływ na demografię Rosji.