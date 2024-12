Co najmniej 71 osób zginęło w Etiopii, kiedy ciężarówka, przewożąca weselników, wpadła do rzeki.

/ foto: Sidama National Regional State Health Bureau/Facebook /

Do wypadku doszło w południowej Etiopii. Mowa jest o co najmniej 71 zabitych.

Jak podają lokalne media, ofiary to osoby, które wracały z wesela. Jechały na otwartej pace ciężarówki. Jej kierowca minął zjazd na most i wjechał do rzeki.

Opublikowane przez departament zdrowia niewyraźne zdjęcia pokazują wiele osób otaczających pojazd, częściowo zanurzony w wodzie. Na innych fotografiach widać ciała leżące na ziemi, przykryte niebieskimi plandekami.

Komunikat władz podaje, że ciężarówka była przeładowana, a ofiary to członkowie kilku rodzin.