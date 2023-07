Eksplozja w zakładzie chemicznym w południowo-wschodnich Chinach wyrzuciła w sobotę w powietrze kłęby gęstego, czarnego dymu – podaje stacja CNN.

Pożar w chińskich zakładach chemicznych (fot. Twitter/@spectatorindex) /

Do wybuchu doszło w zakładzie należącym do firmy Jiangxi QianTai New Materials, który produkuje olej silikonowy. Fabryka znajduje się w mieście Guixi w prowincji Jiangxi.