Hangzhou, miasto leżące we wschodniej części Chin, wycofało się z organizacji meczu towarzyskiego między Argentyną a Nigerią. Decyzja jest związana z rosnącą niechęcią wobec Lionela Messiego. Argentyńczyk tydzień temu rozczarował tysiące kibiców.

Leo Messi przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych / PETER PARKS / AFP / East News

Messi jest nieustannie krytykowany przez chińskich kibiców za to, co wydarzyło się tydzień temu. Jego drużyna, Inter Miami, przyjechała do Hongkongu na mecz towarzyski z drużyną złożoną z miejscowych zawodników. Wydarzenie było reklamowane w mediach jako szansa na zobaczenie najlepszego piłkarza świata w akcji. Jednym ze sponsorów był miejscowy rząd. Bilety na spotkanie szybko się wyprzedały.

40-tysięcy kibiców oczekiwało, że zobaczy swojego idola na boisku. Mogli jednak tylko obejrzeć jak Argentyńczyk siedzi na ławce rezerwowych. Messi nie zagrał ani minuty, a jego Inter wygrał z Hongkong XI 4:1. Piłkarz został wybuczany, a kibice zaczęli oczekiwać zwrotu pieniędzy.

Messi tłumaczył się później, że chciał zagrać, ale nie mógł ze względu na kontuzję. To nie wystarczyło kibicom, którzy jeszcze chętniej zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w internecie.

Jego 30-minutowy występ w kolejnym meczu towarzyskim, przeciwko Vissel Kobe w Japonii jeszcze bardziej rozjuszyło Chińczyków. Wielu z nich uznało, że to zniewaga dla Chin.

Wczoraj doszło do rzeczy niespodziewanej. Miasto Hangzhou zdecydowało się wycofać z organizacji meczu towarzyskiego między Argentyną - Nigerią. W oświadczeniu podano, że zdecydowano się na ten krok z powodu "o którym wiedzą wszyscy". Na dodatek organizator spotkania Interu Miami z Hongkong XI poinformował, że zwrócił kibicom 50 proc. ceny biletów sprzedanych na mecz. Ma to kosztować firmę Tatler XFEST 7,1 mln dolarów.

Mecz z Nigerią miał być jednym z dwóch, które reprezentacja Argentyny miała rozegrać w Chinach. W Pekinie ma się odbyć spotkanie z Wybrzeżem Kości Słoniowej.