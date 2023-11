Sądowy finał skandalu politycznego we Francji. Po raz pierwszy przed Trybunałem Sprawiedliwości Republiki sądzony jest urzędujący minister sprawiedliwości. Eric Dupond-Moretti oskarżony jest o to, ze nielegalnie wykorzystał swoje stanowisko, by mścić się na niektórych sędziach.

Eric Dupond-Moretti / Teresa Suarez / PAP/EPA Ministrowi sprawiedliwości zarzuca się, że wykorzystał swoje stanowisko, by mścić się na sędziach, z którymi był skłócony jeszcze w okresie, kiedy był znanym adwokatem. Podejrzewa się, ze Eric Dupond-Moretti próbował zniszczyć kariery tych sędziów. Paryski sąd kasacyjny odrzucił apelację ministra sprawiedliwości, według którego dochodzenie w tej sprawie zawierało błędy proceduralne. Szefowi resortu sprawiedliwości grozi kara do 5 lat więzienia, poł miliona euro grzywny oraz okresowa utrata biernego prawa wyborczego i zakaz sprawowania funkcji państwowych. Polityk zapewnia, ze jest niewinny. Eric Dupond-Moretti w sądzie / Teresa Suarez / PAP/EPA Eric Dupond-Moretti sądzony jest przez Trybunał Sprawiedliwości Republiki. To specjalna instancja, która została powołana w celu karania członków rządu za przestępstwa popełnione w ramach sprawowanych przez nich funkcji. Opracowanie: Maciej Nycz