RMF24

Według śledztwa dziennikarskiego, były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz od lat posługuje się nową tożsamością – znany jest obecnie jako Oleg Leonow. Mieszka w ogromnej rezydencji w Soczi, a jego rodzina posiada znaczący majątek w samej Rosji.

Dziennikarze ukraińskiego kanału „Telebaczenia Toronto” ustalili, że Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, od 2014 roku używa dokumentów na nazwisko „Oleg Nikołajewicz Leonow”. Nowa tożsamość pozwoliła mu na swobodne życie w Rosji po ucieczce z Ukrainy.

Drugie życie Janukowycza

Według śledztwa, Janukowycz mieszka obecnie w kompleksie „Błagodat” w Soczi, którego powierzchnia wynosi około trzech hektarów. Towarzyszy mu partnerka życiowa, Lubow Poleżaj, na którą zarejestrowano liczne nieruchomości – działki, mieszkania w Moskwie oraz kilka domów.

Syn Janukowycza, Aleksander, również przebywa w Rosji i używa nazwiska „Sokołow”. Jego żona i syn są właścicielami znacznych nieruchomości oraz kilku milionów dolarów zgromadzonych na kontach bankowych.

Wiktor Janukowycz to były prezydent Ukrainy, który sprawował urząd w latach 2010–2014. Jego rządy zakończyły się w wyniku protestów Euromajdanu i ucieczki z kraju w lutym 2014 roku. Po obaleniu został oskarżony o zdradę stanu i inne przestępstwa, a ukraiński sąd skazał go zaocznie na wieloletnie kary więzienia.

W 2019 roku sąd w Kijowie skazał Janukowycza zaocznie na 13 lat więzienia za zdradę stanu.