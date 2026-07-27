Były prezydent Ukrainy zmienił nazwisko i opływa w luksusy w Soczi

Dziennikarze ukraińskiego kanału „Telebaczenia Toronto” ustalili, że Wiktor Janukowycz, były prezydent Ukrainy, od 2014 roku używa dokumentów na nazwisko „Oleg Nikołajewicz Leonow”. Nowa tożsamość pozwoliła mu na swobodne życie w Rosji po ucieczce z Ukrainy.
Drugie życie Janukowycza
Według śledztwa, Janukowycz mieszka obecnie w kompleksie „Błagodat” w Soczi, którego powierzchnia wynosi około trzech hektarów. Towarzyszy mu partnerka życiowa, Lubow Poleżaj, na którą zarejestrowano liczne nieruchomości – działki, mieszkania w Moskwie oraz kilka domów.
Syn Janukowycza, Aleksander, również przebywa w Rosji i używa nazwiska „Sokołow”. Jego żona i syn są właścicielami znacznych nieruchomości oraz kilku milionów dolarów zgromadzonych na kontach bankowych.
Wiktor Janukowycz to były prezydent Ukrainy, który sprawował urząd w latach 2010–2014. Jego rządy zakończyły się w wyniku protestów Euromajdanu i ucieczki z kraju w lutym 2014 roku. Po obaleniu został oskarżony o zdradę stanu i inne przestępstwa, a ukraiński sąd skazał go zaocznie na wieloletnie kary więzienia.
W 2019 roku sąd w Kijowie skazał Janukowycza zaocznie na 13 lat więzienia za zdradę stanu.