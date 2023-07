W komunikacie przekazanym mediom podano, że wskutek wypadku poszkodowanych zostało 11 osób przebywających w pobliżu silosu.



Strażacy wyjaśnili, że pomimo kilkugodzinnego dochodzenia nadal nieznana jest przyczyna wybuchu.



Poinformowali jedynie, że na terenie spółdzielni magazynowane są różne zboża, zaś w silosie, w którym doszło do wybuchu, przechowywano kukurydzę.



Eksplozja, jak dodają służby, była tak silna, że uszkodziła dwa sąsiednie silosy, zaś w oddalonych o kilka kilometrów od spółdzielni domach pękły szyby w oknach.



Do godzin wieczornych strażacy ugasili kilka pożarów, które pojawiły się wskutek eksplozji na terenie spółdzielni.



Komendant straży pożarnej w stanie Parana wyjaśnił, że prawdopodobnie w następstwie silnego wybuchu w pierwszym silosie doszło do mniejszych eksplozji w sąsiadujących z nim silosach.