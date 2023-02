Johnson podkreślił także, że NATO jest obecnie "silniejsze niż kiedykolwiek" i wkrótce dołączą do niego nowi członkowie - Szwecja i Finlandia.

I widzimy dość wyraźnie, że członkostwo Ukrainy jest perspektywą. To musi się stać, to oczywiste. Putin obalił wszystkie argumenty przeciwko przystąpieniu Ukrainy do NATO. Teraz ich nie ma - podsumował.