​Mieszkańcy kilku regionów anektowanego Krymu usłyszeli w radiu przemówienie szefa wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryła Budanowa, który zapowiedział, że jego kraj odzyska wszystkie terytoria okupowane obecnie przez Rosję. Transmisję wkrótce przerwano, a rosyjskie agencje donoszą o "sabotażu informacyjnym".

Jak poinformowano, na falach stacji Sputnik na Krymie oraz Wiera wyemitowano nagranie szefa wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryła Budanowa oraz hymn Ukrainy. Orędzie słychać było w Ałuszcie, Biełogorsku, Dżankoju i Sudaku.

Według rosyjskich mediów Budanow kierował do słuchających "groźby". W sieci pojawiło się nagranie z przemówienia.

Obywatele Ukrainy, mówi do was Kyryło Budanow. Ukraina odzyska wszystkie okupowane terytoria: Donbas, Krym i południe wrócą na zawsze do domu. Znajdziemy każdego zdrajcę. Bez względu na to, gdzie się ukrywają, zostaną wyeliminowani. Do wszystkich patriotów: nadszedł czas na działanie. Czekajcie, idziemy do was. Chwała Ukrainie - mówił Budanow.