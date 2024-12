​Syryjscy rebelianci wkroczyli w sobotę wieczorem do położonego w środkowej części kraju miasta Homs, przejmując kontrolę nad kilkoma dzielnicami. Armia rządowa wycofuje się z Homsu. Oddziały rebeliantów zbliżają się od południa do stolicy kraju, Damaszku.

Zdobyte przez rebeliantów syryjskie miasto Hama / AA/ABACA / PAP/Abaca

"Nasze siły przejęły całkowitą kontrolę nad Homsem" - poinformował w sobotę wieczorem dowódca rebeliantów Hasan Abdul Ghany.

"Rebelianci wkroczyli do Homsu i zajęli niektóre dzielnice miasta, z których wycofały się siły rządowe" - przekazało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR). Agencja Reutera podała, że w Homsie tysiące ludzi świętuje zdobycie miasta i domaga się obalenia reżimu prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

Media przekazywały wcześniej informacje o tym, że żołnierze sił rządowych i funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa wycofują się z kolejnych części miasta. Rebelianci zdobyli też więzienie wojskowe i uwolnili ponad 3,5 tys. osadzonych - dodał Reuters.



Jak istotne jest miasto Homs?

Utrata Homsu to druzgocąca porażka oblężonego Asada - skomentowała agencja Associated Press. Położone ok. 130 km na północ od Damaszku miasto ma strategiczne znaczenie, ponieważ jego zajęcie odcina drogi ze stolicy do lojalnych wobec Asada prowincji Tartus i Latakia przy wybrzeżu Morza Czerwonego.

Rebelianci, których główną siłą jest islamistyczna grupa Hajat Tahrir asz-Szam (HTS) od półtora tygodnia prowadzą ofensywę na północy państwa. W błyskawicznej kampanii zajęli m.in. drugie pod względem wielkości miasto kraju Aleppo i liczącą ok. pół miliona mieszkańców Hamę. Siły opozycyjne wobec Asada w ostatnich dniach zajęły również niemal całą południowo-zachodnią część kraju, w tym całą prowincję Dara.

Rebelianci coraz bliżej stolicy Syrii

Rebelianci poinformowali w sobotę, że znajdują się 20 km na południe od Damaszku.

Według świadków antyrządowi demonstranci obalili w sobotę w leżącym na przedmieściach Damaszku mieście Dżaramana pomnik Hafiza al-Asada, który przez trzy dekady w autorytarny sposób rządził Syrią, po czym w 2000 r. władzę przejął jego syn Baszar al-Asad - poinformowała agencja AFP.

Rząd Syrii zapewnił, że Damaszek jest dobrze ufortyfikowany i broniony. Media państwowe zdementowały informację o tym, że Asad opuścił kraj i zapewniły, że pozostaje w stolicy. Jednocześnie w Damaszku narasta panika, mieszkańcy robią zapasy najpotrzebniejszych produktów, wiele sklepów nie działa, a tysiące osób starają się opuścić miasto, kierując się m.in. w stronę granicy z Libanem - przekazały AFP i AP.

Rząd Baszara al-Asada upadnie?

Postępy ofensywy rebeliantów świadczą o tym, że rząd Asada może być na skraju upadku - przekazał w sobotę Reuters. Według jednego z urzędników amerykańskich reżim może upaść w przeciągu 5-10 dni. Inny ocenił, że Asad może zostać obalony w nadchodzącym tygodniu - dodała agencja.

Trwające od półtora tygodnia walki to najpoważniejsze starcia w Syrii od 2020 r., gdy doszło do zamrożenia linii frontu w toczącej się od 2011 r. wojnie domowej. Reżim Asada zdołał wówczas odzyskać kontrolę nad większością terytorium kraju, w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji i Iranu.

Oba kraje nadal pomagają Asadowi, rosyjskie lotnictwo regularnie bombarduje miasta opanowane przez rebeliantów, ale zarówno Moskwa, jak i Teheran są też zaangażowane w inne konflikty. Rosja od ponad dwóch lat prowadzi wojnę na Ukrainie, a Iran od ponad roku wspiera działania Hamasu, Hezbollahu i Huti przeciwko Izraelowi.

Według SOHR w obecnej fazie konfliktu w Syrii zginęło już ponad 800 osób, w tym ponad 100 cywilów. ONZ poinformowała o 370 tys. uchodźców. Od 2011 r. w wojnie domowej w Syrii zginęło co najmniej pół miliona osób.

Ambasada RP apeluje do Polaków

Ambasada Polski w Syrii wzywa Polaków do jak najszybszego opuszczenia tego państwa w związku z napiętą sytuacją. "Apelujemy do wszystkich obywateli RP przebywających w tym kraju o jego natychmiastowe opuszczenie" - napisano na platformie X.