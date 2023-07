Joe Biden przybył do Londynu. To przystanek prezydenta Stanów Zjednoczonych w drodze na szczyt NATO w Wilnie. Przystanek niezwykle istotny. Amerykanie muszą omówić z Brytyjczykami kwestie sporne, które w ostatnim czasie spowodowały zgrzyty w relacjach najbliższych sojuszników.

Prezydent USA Joe Biden / JIM LO SCALZO / POOL / PAP/EPA

Joe Biden spotka się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Później prezydent złoży wizytę królowi Karolowi III. O ile to drugie spotkanie będzie miało charakter raczej kurtuazyjny, to w trakcie pierwszego politycy będą musieli omówić kilka palących problemów.

W relacjach Londyn-Waszyngton pojawiło się kilka punktów spornych. Pierwszym, jest decyzja Waszyngtonu o przekazanie Ukrainie amunicji kasetowej. Wielka Brytania jest sygnatariuszem konwencji, która zakazuje używania takich pocisków (Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina nie podpisały traktatu).

Drugim problemem jest perspektywa ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO. Londyn zdecydowanie opowiada się za rozpoczęciem procedury akcesyjnej. Waszyngton ma w tej kwestii poważne wątpliwości.

Do tego dochodzi zablokowanie przez Bidena kandydatury szefa brytyjskiego MON Bena Wallace'a na sekretarza generalnego NATO. Tajemnicą poliszynela jest to, że reakcja prezydenta USA wynikała z irytacji działaniami Wallace'a. Brytyjski minister intensywnie prowadził przez ostatnie miesiące kampanię, której celem było przekazanie Ukrainie amerykańskich F-16. Problem w tym, że USA nie było przekonane do tego pomysłu, traktowało działania UK, jako próby wywierania presji, a Waszyngton jest oczywiście właścicielem licencji eksportowych.

Oba kraje nazywają się "najbliższymi sojusznikami". Teraz jednak ich partnerstwo zostało wystawione na próbę. Nadchodzący szczyt w Wilnie będzie poważnym sprawdzianem i dla Amerykanów i Brytyjczyków.