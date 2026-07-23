Będzie spotkanie z Amerykanami? Zełenski omówił pomysły na ożywienie rozmów pokojowych

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższych dniach w USA może dojść do spotkania przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że omówił z amerykańskimi politykami pomysły dotyczące ożywienia rozmów pokojowych.

Co z rozmowami pokojowymi?

W czwartek, podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii Micheálem Martinem, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się od kwestii rozmów pokojowych. Przyznał, że w Rosji są ludzie pragnący zakończenia wojny.

Ale są też wojskowi, którzy chcą rozszerzenia wojny, zwiększenia mobilizacji – dodał, zapowiadając podjęcie przez władze w Kijowie działań służących przygotowaniu kraju na kolejną zimę. Ostrzegł również, że Władimir Putin przygotowuje się na ogłoszenie mobilizacji po wyborach do Dumy Państwowej (izby niższej rosyjskiego parlamentu), zaplanowanych na drugą połowę września.

W odpowiedzi na pytanie o przebieg rozmów na temat zakończenia wojny z Rosją, odparł: „Otrzymałem odpowiednie propozycje, będziemy je omawiać z Amerykanami. Spróbujemy zrobić to w najbliższym czasie”. Poinformował, że do spotkania przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, poświęconego tej kwestii, może dojść w najbliższych dniach.

Roszady personalne w rządzie

Wołodymyr Zełenski mówił też o roszadach personalnych w ukraińskim rządzie. Poinformował, że zaproponował Julii Swyrydenko, byłej premier Ukrainy, która zrezygnowała z tej funkcji w połowie lipca, stanowisko ambasadora Ukrainy w USA.

Ukraiński przywódca przekazał również, że zaproponował Mychajło Federowowi, odwołanemu przed kilkoma dniami ministrowi obrony, kilka stanowisk. Młody polityk wszystkie oferty odrzucił.

Uważam, że Mychajło jest członkiem naszego zespołu i zaproponowałem mu kilka stanowisk. Ostatnim z nich - nie wchodząc w szczegóły wszystkich naszych spotkań – jest stanowisko wicepremiera Ukrainy ds. innowacji wojskowych. Jest to bardzo ważne, ponieważ konieczne jest koordynowanie działań w zakresie innowacji z kierownictwem ministerstwa obrony, z dowództwem naszej armii, ze sztabem generalnym oraz, oczywiście, z prezydentem Ukrainy – powiedział Wołodymyr Zełenski.