Dał kosza Zełenskiemu. Były minister obrony powiedział „nie”

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Propozycja Wołodymyra Zełenskiego odrzucona. Jak twierdzi portal Ukrainska Prawda, były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow nie przyjął ofert stanowisk złożonych mu przez prezydenta Ukrainy - w tym funkcji wicepremiera ds. rozwoju technologicznego.

Jak informuje portal Ukrainska Prawda, prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował Mychajłowi Fedorowowi różne stanowiska w strukturach władzy. Fedorow jednak odmówił, argumentując, że nie rozumie powodów swojego odwołania ze stanowiska ministra obrony.

Jak pisze portal, Fedorow otrzymał propozycję pozostania w administracji państwowej na stanowisku związanym z rozwojem technologii. Były minister podkreślił jednak, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji nie będzie możliwa bez rzeczywistych uprawnień, jakie – jego zdaniem – daje tylko ministerstwo obrony.

"Rosyjski Amazon" stanął w płomieniach. Ukraińskie drony znów uderzyły w giganta Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej „rosyjskim Amazonem” - w Krasnodarze i Niewinnomyssku. W obu miejscach wybuchły duże pożary. Kilka osób jest rannych.

Spór Fedorow-Syrski

W rozmowie z prezydentem Fedorow przekonywał, że po mianowaniu Mychajła Drapatego na nowego naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, dotychczasowy zespół ministerstwa obrony mógłby natychmiast rozpocząć wspólną pracę nad transformacją Sił Obrony. Powołanie nowej osoby na stanowisko ministra oznaczałoby konieczność poświęcenia wielu miesięcy na zbudowanie zespołu i wdrożenie się w funkcjonowanie resortu – miał powiedzieć Fedorow.

Portal Ukrainska Prawda zwraca uwagę, że po odwołaniu Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy armii przestała istnieć formalna przesłanka, na którą wcześniej powoływał się Zełenski, uzasadniając brak kandydatury Fedorowa na ministra obrony w nowym rządzie. Chodzi o konflikt między Fedorowem a Syrskim.

Zełenski oficjalnie o swojej propozycji dla Fedorowa

We wtorek wieczorem prezydent Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa.

„Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić mu dalszy rozwój” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Fedorow nie komentował i nie odrzucał publicznie propozycji Zełenskiego.

Protest przeciwko Syrskiemu zakończone jego dymisją

Protesty przeciwko dymisji Fedorwoa, zdj. SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA



W zeszłym tygodniu Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w proprezydenckiej partii Sługa Narodu, podała, że Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie. Fedorow wkrótce później potwierdził, że nie będzie ministrem obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych generałem Syrskim.

Po odwołaniu Fedorowa w Kijowie i innych miastach Ukrainy przez kilka dni organizowane były protesty. Ich uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko, dymisji Syrskiego, a później także mianowania dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generała Mychajła Drapatego.

W poniedziałek weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy demonstracji oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta decyzji kadrowych. We wtorek Zełenski poinformował, że mianował Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Syrskiemu podziękował za „silne pozycje Ukrainy na froncie”.