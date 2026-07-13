Julia Swyrydenko odchodzi. Premier Ukrainy złożyła rezygnację

RMF24

Rada Najwyższa Ukrainy otrzymała oficjalną rezygnację Julii Swyrydenko ze stanowiska premiera – poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na wpis zamieszczony w mediach społecznościowych przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka.

Stefanczuk potwierdza. Premier Ukrainy złożyła rezygnację

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy otrzymała oficjalną rezygnację Julii Swyrydenko ze stanowiska premiera – poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na wpis na Facebooku przewodniczącego ukraińskiego parlamentu Rusłana Stefanczuka.

Stefanczuk zapowiedział także, że ukraiński parlament rozpatrzy tę sprawę w najbliższym czasie. Wyraził przy tym wdzięczność ustępującej premier za kierowanie rządem „w trudnym dla kraju czasie”.

Rada Najwyższa ma rozpatrzeć wniosek Swyrydenko o dymisję jeszcze w tym tygodniu.

Jeszcze w niedzielę odwołanie premierki zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Anonsował też objęcie przez nią nadzoru nad „ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem” Kijowa. Swyrydenko sprawowała funkcję premiera od 17 lipca 2025 r.

Media: Serhij Korecki zgodził się zastąpić Swyrydenko

Nowym premierem Ukrainy ma zostać Serhij Korecki, dotychczasowy szef koncernu Naftohaz Ukrainy, o czym informuje portal Ukrainska Prawda, powołując się na własne źródła w administracji głowy państwa.

Jak wynika z informacji portalu, miało się już odbyć spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Koreckim, podczas którego szef państwa zaproponował prezesowi Naftohazu objęcie urzędu premiera. Korecki miał zgodzić się na przyjęcie tej propozycji.

Ukrainska Prawda przekazała także, że w czasie tego spotkania Zełenski miał określić główne priorytety działań nowego rządu. To przygotowanie kraju do prawdopodobnie najcięższej zimy, ochrona infrastruktury energetycznej i paliwowej, stabilizacja sytuacji ekonomicznej oraz efektywne koordynowanie wsparcia międzynarodowego.

Według portalu wybór Koreckiego na stanowisko premiera ma wynikać m.in. z pozytywnej oceny jego działalności w ukraińskich spółkach energetycznych.