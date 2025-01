W piątek w więzieniu we francuskim Arles uzbrojony mężczyzna wziął pięciu zakładników. Wszyscy są pracownikami zakładu – podał portal telewizji TF1 Info. Po południu agencja AFP poinformowała, że udało się uratować lekarkę, która była jednym z zakładników, a ok. godz. 16 portal 20 minutes wskazał, że agresor się poddał. Nikt nie został ranny. Na miejsce wysłano siły bezpieczeństwa.

Więzienie w Arles, w którym doszło do niebezpiecznej sytuacji / TEA ZIADE/AFP / East News

Do ataku doszło w więziennym ambulatorium w piątek, ok. godz. 11. 37-letni mężczyzna, uzbrojony w niebezpieczny przedmiot, wziął jako zakładników cztery pielęgniarki i opiekuna. Jak informowała telewizja TF1, osadzony domagał się przeniesienia do innego zakładu karnego.

Mężczyzna trafił do zakładu w Arles za gwałt. Zaczął odbywać 8-letnią karę pozbawienia wolności w 2023 r. Portal 20 minutes podał, że z dokumentów sądowych wynika, że 37-latek ma problemy psychiczne.

Minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin napisał na portalu X, że śledzi rozwój wydarzeń i zapewnił o wsparciu. "Zmobilizowaliśmy wszystkie środki, aby poradzić sobie z tą sytuacją" - dodał.