Balon ze śmieciami wysłany przez Koreę Północną wylądował na terenie siedziby kancelarii prezydenta w dzielnicy Yongsan w centrum Seulu - przekazała agencja Yonhap, cytując Służbę Bezpieczeństwa Prezydenta (PSS).

Balon ze śmieciami wysłany przez Koreę Północną wylądował na terenie siedziby kancelarii prezydenta w Seulu / YONHAP / PAP/EPA

Prezydenckie służby poinformowały, że zaobserwowały ładunki spadające na terenie kompleksu prezydenckiego w trakcie monitorowania przelotu ostatniej serii balonów, które Północ wypuściła w środę rano czasu lokalnego (w nocy w Polsce).

"Dochodzenie przeprowadzone przez zespół reagowania chemicznego, biologicznego i radiologicznego wykazało, że obiekty nie stanowiły zagrożenia ani skażenia, więc zostały usunięte" - przekazała PSS. "Kontynuujemy monitorowanie we współpracy z Dowództwem Połączonych Szefów Sztabów (JCS)".

JCS informowało w godzinach porannych w środę o wykryciu nowej serii balonów, które leciały w kierunku północnej części prowincji Gyeonggi, otaczającej stolicę kraju.

Ziemia zawierająca ślady ludzkich odchodów

Od końca maja br. komunistyczna Korea Północna wysłała do Korei Południowej przeszło 3 tys. balonów obarczonych workami ze śmieciami, co stało się kolejnym powodem do wzrostu napięcia między obu państwami. Wśród śmieci była zniszczona odzież oraz ziemia zawierająca ślady ludzkich odchodów i pasożytów.

Pjongjang utrzymuje, że była to odpowiedź na wysyłane nad jego terytorium przez cywilne organizacje z Południa balonów z propagandowymi ulotkami.

Muzyką k-pop w reżim Kima

Po tym, jak reżim Kim Dzongu Una ponownie wypuścił balony w ubiegłym tygodniu, południowokoreańskie wojsko od czwartku wznowiło nadawanie audycji propagandowych przez głośniki na wybranych odcinkach granicy międzykoreańskiej.

W reakcji na intensyfikację działań Północy, kiedy w niedzielę odnotowano 500 balonów, JCS poinformowało o przejściu na nadawanie "na pełną skalę i na wszystkich frontach".

Jak podaje Yonhap w poniedziałek audycje były nadawane przez 16 godz. Najnowsza transmisja miała zawierać informacje o śmierci wielu północnokoreańskich żołnierzy w wyniku eksplozji min podczas rozmieszczania ich po północnej stronie Strefy Zdemilitaryzowanej oddzielającej obie Koree oraz o ucieczce północnokoreańskiego dyplomaty do Korei Południowej. Zwykle podczas audycji nadawana jest także muzyka k-pop.