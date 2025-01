Norwegia przygotowuje się na atak zimy. W najbliższych godzinach ma spaść ponad pół metra śniegu. Odwoływane są połączenia autobusowe, a szkoły przechodzą na naukę zdalną. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południu.

Tak wyglądały ulice Oslo w poniedziałkowy wieczór / Zhang Yuliang/Xinhua News/East News / East News

W poniedziałek wieczorem sztorm, wichury i śnieżyce uziemiły na lotnisku w Bergen kilkanaście samolotów.



Komunikacja autobusowa w Stavanger została zawieszona. Policja zatrzymała w porcie promy łączące miasto z sąsiednimi wyspami. Drogowcy zdecydowali się na zamknięcie wielu dróg. Na najważniejszych trasach, m.in. między Bergen a Oslo, wprowadzono wahadłowe konwoje śnieżne. Auta mogą jechać wyłącznie za próbującymi oczyścić drogę pługami.



Instytut meteorologiczny ogłosił dla południowej i wschodniej Norwegii pomarańczowy alarm pogodowy. Zastrzegł jednocześnie, że w każdej chwili może zostać ogłoszony najwyższy poziom zagrożenia opadami śniegu. Oznacza to, że w ciągu 24 godzin może spaść co najmniej pół metra śniegu.



Władze położonego na południe od stolicy regionu Vestfold wprowadziły w szkołach naukę zdalną.



Główne norweskie lotnisko Oslo-Gardermoen jeszcze działa, ale samoloty, które odleciały w poniedziałek, miały znaczne opóźnienia. Wiele krajowych połączeń zostało odwołanych.



Linie kolejowe planują utrzymać komunikację na wszystkich trasach. Zastrzegają jednak, że częstotliwość pociągów na pewno będzie mniejsza przynajmniej o połowę. W poniedziałek tuż po 23:00 na linii kolejowej między stolicą a zachodnią częścią kraju zeszła lawina. W śniegu utknął skład towarowy.



W Oslo, gdzie we wtorek ma spać ponad 40 cm śniegu, w poniedziałek wieczorem odwołano kursowanie autobusów na połowie z 50 linii miejskich. Pracownicy proszeni są o pozostanie w domach i pracę zdalną.