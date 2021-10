Ustępująca premier Norwegii Erna Solberg oświadczyła, że przekaże dziś w sposób sprawny władzę swojemu następcy mimo ataku, do jakiego doszło wczoraj wieczorem w mieście Kongsberg pod Oslo. Zatrzymany przez policję mężczyzna jest podejrzany o zabicie pięciu osób oraz ranienie dwóch od strzałów z łuku.

Premier Erna Solberg i minister sprawiedliwości Monica Maeland. / OLE BERG-RUSTEN / PAP/EPA

Norweska policja poinformowała w środę późnym wieczorem, że mężczyzna, strzelający z łuku w norweskim mieście Kongsberg, zabił pięć osób i dwie zranił. Sprawca został wcześniej zatrzymany.







Szef lokalnej policji Oeyvind Aas powiedział także, że badana jest możliwość użycia innej broni przez napastnika. Na razie nie wiadomo, czy atak miał podłoże terrorystyczne. Według norweskiej prasy mężczyzna jest Norwegiem wyznającym islam. Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona.



Wcześniej policja oświadczyła, że nie można wykluczyć motywu terrorystycznego tego ataku i wszystkie opcje są na razie rozpatrywane.

Biorąc pod uwagę bieg wydarzeń, naturalne jest, aby ocenić, czy był to atak terrorystyczny - powiedział szef lokalnej policji Oeyvind Aas. Aas przyznał także, iż podczas akcji zatrzymania doszło do "konfrontacji" policji z napastnikiem, nie wyjaśnił jednak szczegółów.

Sprawca strzelał do ludzi w różnych miejscach

Według służb sprawca przemieszczał się po "dużym obszarze" Kongsberga i strzelał do ludzi w różnych miejscach. Do ataku doszło według mediów m.in. w sklepie spożywczym Coop.



Lokalne służby medyczne poinformowały, że jedną z dwóch zranionych osób jest policjant, przybywający po służbie w sklepie, do którego z łukiem wtargnął napastnik. Obie ranne osoby są w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Kobieta o imieniu Hansine, która była częściowo świadkiem ataku, powiedziała stacji TV2, że będąc na ulicy usłyszała zamieszanie i zobaczyła kryjącą się kobietę, a także "mężczyznę za rogiem ze strzałami w kołczanie na ramieniu i łukiem w dłoni".



Potem widziałam ludzi uciekających, by ratować życie. Jedną z nich była kobieta, która trzymała dziecko za rękę - powiedziała. Wcześniej TV2 podawała, że napastnik był też uzbrojony w nóż i "inne rodzaje broni". Według tej stacji zabójca ma "historię medyczną".

Kongsberg liczy około 28 tys. mieszkańców i leży na południowym wschodzie Norwegii, ok. 80 km od Oslo.

Erna Solberg odchodzi ze stanowiska

Dziś po ośmiu latach rządów, w wyniku przegranych wyborów parlamentarnych, ze stanowiska szefowej gabinetu odchodzi Erna Solberg z Partii Konserwatywnej. Jej następca, przewodniczący Partii Pracy Jonas Gahr Store, zostanie premierem w dramatycznych okolicznościach. Poinformowałam przyszłego premiera o tym, co się wydarzyło. Nowy rząd jest gotowy do działania - oświadczyła Solberg.

Żegnająca się ze stanowiskiem minister sprawiedliwości Monica Maeland w ostatnim dniu urzędowania zdecydowała o wyposażeniu policji w całym kraju w broń. Norweska policja na co dzień nie jest uzbrojona, pistolety są zdeponowane w radiowozach lub na komisariatach.