We wtorek w Berlinie mężczyzna zaatakował nożem kilka osób w dzielnicy Charlottenburg. Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala. Napastnik został zatrzymany.

Niemiecka policja (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Tuż po godz. 12:00 służby ratunkowe zostały wezwane do Charlottenburga, ponieważ mężczyzna ranił kilku ludzi, prawdopodobnie nożem" - napisali berlińscy policjanci ok. godz. 15:00 na platformie X.

Policja, która przesłuchuje świadków ataku, poinformowała później, że śledztwo jest prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa.

Dwie osoby, które trafiły do szpitala, to mężczyźni. Jeden z nich został już wypisany do domu, a drugi wciąż znajduje się pod opieką medyków.

Podejrzany to Syryjczyk mieszkający w Szwecji, który według wstępnych ustaleń wykazuje oznaki choroby psychicznej - podała berlińska policja. Mężczyzna mógł ukraść broń z supermarketu.