Ashton Kutcher sprzedał swój bilet na lot w kosmos, jaki miał już wykupiony w firmie Virgin Galactic. Aktor przyznaje, że pomysł wybiła mu z głowy żona, Mila Kunis. Ze swoich marzeń jednak nie rezygnuje.

Mila Kunis i Ashton Kutcher są małżeństwem, mają dwójkę dzieci / PAUL BUCK / PAP/EPA

W wywiadzie dla portalu Cheddar News amerykański aktor Ashton Kutcher przyznał, że miał lecieć w kosmos wraz z miliarderem Richardem Bransonem. Ostatecznie do rozumu przemówiła mu żona, także aktorka Mila Kunis. Przekonała, że jako mąż i ojciec nie powinien podejmować takiego ryzyka.

"Ostatecznie żona przekonała mnie, że nie była to dobra dla rodziny decyzja, by lecieć w kosmos, kiedy ma się małe dzieci. Skończyło się na tym, że oddałem swój bilet Virgin Galactic" - powiedział Kutcher.

Przyznał jednak, że ze swoich marzeń nie rezygnuje i nie wyklucza podróży w kosmos "kiedyś w przyszłości".

Richard Branson spełnia swoje marzenia z dzieciństwa

Pierwsza komercyjna wycieczka w kosmos zakończyła się w niedzielę 11 lipca sukcesem. Brytyjski biznesmen Richard Branson spełnił marzenie swojego życia i poleciał w kosmos.

Virgin Galactic ma w planach jeszcze jeden lot testowy. Na kolejne ma już zabierać pasażerów.

Jak pisze CNN, na tę chwilę na taką przygodę zdecydowało się ponad 600 osób, które zapisały się na listę. Za bilet w kosmos są skłonne zapłacić od 200 000 do 250 000 dolarów, ale ich sprzedaż nie została jeszcze otwarta.

Richard Branson, który na pokładzie VSS Unity odbył lot na granicę atmosfery ziemskiej, nagrał w kosmosie przesłanie.

"Do wszystkich dzieci tam na Ziemi. Sam byłem kiedyś dzieckiem i marzyłem, patrząc w gwiazdy. Teraz jestem dorosłym w kosmosie. Jeśli my mogliśmy to zrobić, to pomyślcie, czego wy będziecie w stanie dokonać w przyszłości" - powiedział.