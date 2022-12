AquaDom przestał istnieć. Burmistrz Berlina Franziska Giffey odwiedziła miejsce katastrofy największego na świecie akwarium z wodą morską, do której doszło w piątek. "To są niewiarygodne zniszczenia. Wygląda to jak po tsunami. Gdyby byli tam ludzie, musielibyśmy dziś opłakiwać liczne ofiary" - powiedziała portalowi tygodnika "Spiegel". "Ludzie nie mieliby szans" - dodała.