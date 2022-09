"Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy domaga się jak najszybszego sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w węgierskim podręczniku do geografii" - przekazał rzecznik resortu Ołeh Nikołenko. Jak pisze portal Ukrainska Prawda książka jest "pełna antyukraińskiej propagandy".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z przeznaczonego dla ósmej klasy i opracowanego przez państwową instytucję podręcznika węgierscy uczniowie dowiedzą się, że na Ukrainie trwa wojna domowa, w którą z pewnością nie jest zaangażowana Rosja - opisuje portal. Ocenia, że książka jest pełna "antyukraińskiej propagandy i nieprawdziwych informacji".

Fragmentowi poświęconemu Ukrainie towarzyszy rysunek, na którym ukraińską flagę rozrywają między sobą mężczyźni z symbolami USA i UE oraz niedźwiedź w czapce z rosyjską flagą. Do kogo powinna należeć Ukraina? - brzmi zamieszczony pod nim podpis.



Ukrainska Prawda zwraca również uwagę na zawarte w podręczniku fałszywe informacje np. o tym, że Ukraina otrzymuje rosyjskie surowce po korzystniejszej cenie niż inne państwa. Tekst wyjaśnia także węgierskim uczniom, że Ukraina to trudne miejsce do życia, a najbardziej cierpią w niej Węgrzy, którzy znaleźli się w jej granicach - pisze ukraiński portal.



We wtorek ukraińscy dyplomaci odbyli w tej sprawie spotkanie w węgierskim MSZ, podczas którego podkreślili niedopuszczalność prezentowania tak nierzetelnych i przeinaczonych wiadomości na temat Ukrainy - przekazał portalowi Nikołenko.



Domagamy się jak najszybszego sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w podręczniku - podkreślił rzecznik MSZ w Kijowie.