​Co najmniej 10 izraelskich kibiców trafiło do szpitala po tym, jak zostali zaatakowani przez napastników krzyczących "wolna Palestyna" w Amsterdamie. Sprawa nabrała międzynarodowego rozgłosu - wydarzenia w Holandii potępiają władze kolejnych krajów, a prezydent Izraela wprost napisał, że przypomina mu to atak dokonany przez terrorystów z Hamasu na Izrael w październiku 2023 r.

Proizraelska demonstracja kibiców Maccabi Tel Awiw przed meczem z Ajaxem Amsterdam / AA/ABACA/Abaca / East News

W czwartek wieczorem w Amsterdamie, w ramach piłkarskiej Ligi Europy, lokalny Ajax podejmował izraelski Maccabi Tel Awiw. Choć izraelska drużyna poniosła druzgocącą porażkę 0:5, to po spotkaniu nie mówi się o fatalnej postawie drużyny gości, a o zamieszkach, do których doszło na ulicach miasta po ostatnim gwizdku sędziego.

Do Holandii przybyło ok. 3 tys. sympatyków Maccabi. Po spotkaniu w Amsterdamie doszło do - jak to ujął portal Times of Israel - "zorganizowanych, zakrojonych na szeroką skalę antyizraelskich zamieszek". Izraelscy fani zostali bowiem zaatakowani w kilku miejscach w mieście przez ludzi krzyczących "wolna Palestyna" i rzucających obelgi po arabsku.

Pirotechnika odpalona podczas meczu w Amsterdamie przez kibiców Maccabi Tel Awiw / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP/EPA

Największa gazeta w Izraelu, "Yedioth Ahronoth", zacytowała izraelskich kibiców, którzy powiedzieli, że ataki najwyraźniej były zaplanowane. Izraelskie władze poinformowały, że w wyniku zamieszek do szpitali trafiło dziesięciu obywateli Izraela, a z trzema wciąż nie ma kontaktu. Policja w Amsterdamie podała z kolei, że hospitalizowanych jest 5 osób; zatrzymano dotychczas 62 osoby.

Sprawa nabrała już międzynarodowego rozgłosu. "Antysemickie ataki" na kibiców Maccabi potępiły zarówno władze Holandii, jak i Izraela. Tel Awiw oświadczył, że za bezpieczeństwo Izraelczyków odpowiedzialne są holenderskie władze. Mało tego - prezydent Izraela Jicchak Herzog napisał, że wydarzenia w Amsterdamie przypominają atak dokonany przez terrorystów z Hamasu na Izrael w październiku 2023 r.

Holenderskie siły bezpieczeństwa podczas zamieszek w Amsterdamie / VLN NIEUWS / PAP/EPA

"Z przerażeniem oglądamy szokujące zdjęcia i filmy, których od 7 października (2023 r.) mieliśmy nadzieję nigdy więcej nie widzieć: antysemicki pogrom, który obecnie ma miejsce przeciwko kibicom Maccabi Tel Awiw i obywatelom Izraela w sercu Amsterdamu" - napisał izraelski prezydent na platformie X.

Premier Holandii Dick Schoof w komunikacie na platformie X napisał, że jest "przerażony antysemickimi atakami na obywateli Izraela", które - jak stwierdził - są "całkowicie nie do przyjęcia". Szef holenderskiego rządu zapewnił swojego izraelskiego odpowiednika Benjamina Netanjahu, że "sprawcy zostaną zidentyfikowani i postawieni przed sądem".

Zatrzymania przed meczem Ajaksu Amsterdam - Maccabi Tel Awiw / JEROEN JUMELET / PAP/EPA

Co ważne - i o tym też wspomina Times of Israel - na niektórych nagraniach, zrobionych jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra, widać Izraelczyków skandujących obraźliwe hasła przeciwko Arabom i Palestyńczykom. Propalestyńscy aktywiści przekonują, że to właśnie izraelscy fani jako pierwsi dopuścili się przemocy na ulicach Amsterdamu, atakując Arabów i niszcząc flagi.

W piątek rano sytuacja już się uspokoiła. Izrael początkowo informował, że wyśle po swoich obywateli wojskowe samoloty celem przetransportowania ich do kraju, ale - jak poinformował Times of Israel - później stwierdzono, że "wsparcie lotnictwa cywilnego jest wystarczające". Izrael wysłał po swoich obywateli maszyny, ale cywilne, a nie wojskowe.

Policja i fani izraelskiego Maccabi Tel Awiw przed meczem w Amsterdamie / AA/ABACA/Abaca / East News

Zamieszki po ofensywie Izraela w Strefie Gazy

Agencja Reutera przypomina, że liczba antysemickich incydentów na całym świecie, nie tylko w Holandii, gwałtownie wzrosła od czasu izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy.

W marcu, podczas otwarcia nowego muzeum Holokaustu w Amsterdamie przez prezydenta Izraela, w mieście doszło do gwałtownych protestów ze strony propalestyńskich aktywistów.

Przypomnijmy, że w wyniku izraelskich działań w Strefie Gazy zginęło ponad 43 tys. Palestyńczyków, a 102 tys. zostało rannych. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, jeden z urzędów ONZ, poinformował w piątek, że prawie 70 proc. potwierdzonych ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy to kobiety i dzieci.

Ofensywa Sił Obronnych Izraela była odpowiedzią na atak terrorystów z Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r., w wyniku którego zginęło ok. 1200 Izraelczyków, a ponad 250 zostało wziętych do niewoli.