Amerykańskie siły zbrojne poinformowały o przeprowadzeniu rutynowego testu nieuzbrojonego pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) Minuteman III. To już drugi udany test takiej rakiety w ciągu ostatnich 30 dni.

Moment wystrzelenia pocisku Minuteman III w kwietniu 2002 r. / US Air Force / PAP/EPA

"Tego poranka lotnicy Air Force Global Strike Command wystrzelili nieuzbrojony ICBM Minutemen III z trzema testowymi głowicami z bazy Space Force Vandenberg. Ta próba pokazuje, że nuklearne zdolności odstraszania USA są bezpieczne, niezawodne i skuteczne" - przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Sił Strategicznych USA (STRATCOM).

Rakieta została wystrzelona z bazy Vandenberg w Kalifornii i po locie z prędkością 24 tys. km/h wylądowała 6,75 tys. kilometrów dalej na poligonie w atolu Kwajalein nieopodal Wysp Marshalla.

Był to już drugi test rakiety w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej Pentagon przełożył co najmniej dwie próby rakiety zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych, by uniknąć wzrostu napięć z Rosją i Chinami.

Jak powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, Rosja została poinformowana o próbie z dużym wyprzedzeniem.

Rosja i USA z największymi arsenałami głowic jądrowych

Rosja i Stany Zjednoczone dysponują największymi arsenałami głowic jądrowych na świecie. Oba kraje gromadziły swoje potencjały atomowe przede wszystkim podczas wyścigu zbrojeń w czasach zimnej wojny.

Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w lutym, że siły jądrowe tego kraju zostaną postawione w stan najwyższej gotowości , co wzbudziło obawy, że rosyjska agresja na Ukrainę może doprowadzić do wojny atomowej.

Amerykańscy urzędnicy uważają jednak, że jak dotąd nie znaleźli uzasadnienia, aby zmienić poziom alarmów nuklearnych Waszyngtonu.