Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej Szin Won Sik poinformował w piątek, że Rosja dostarczyła Korei Północnej system obrony powietrznej wraz z rakietami w zamian za wysłanie przez Pjongjang żołnierzy na wojnę Kremla z Ukrainą - przekazała agencja Yonhap. Szin dodał, że Rosja prawdopodobnie przekaże Korei Płn. również "inne technologie wojskowe".

Władimir Putin i Kim Dzong Un / ARTEM GEODAKYAN / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Rozumiemy, że Rosja dostarczyła Korei Północnej sprzęt i pociski przeciwlotnicze, aby wzmocnić obronę powietrzną Pjongjangu, podatną na (potencjalne) ataki - powiedział Szin Won Sik w programie SBS News Briefing w odpowiedzi na pytanie o cenę, jaką Korea Północna zapłaciła za wysłanie żołnierzy na wojnę z Ukrainą.

Przedstawiciel władz w Seulu przyznał, że Rosja "już w ubiegłym roku zobowiązała się do wspierania technologii satelitarnych" północnokoreańskiego reżimu po tym, jak próba wysłania kolejnego satelity szpiegowskiego przez Pjongjang zakończyła się niepowodzeniem.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej dodał, że Rosja prawdopodobnie przekaże Korei Płn. również "inne technologie wojskowe, a także, zapewne, udzieliła temu państwu wsparcia gospodarczego w różnej postaci".

Według służb wywiadowczych USA i Korei Płd., Północ przekazała dotychczas Rosji 20 tys. kontenerów, które mogły pomieścić około 9,4 mln pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm.

Żołnierze z Korei Północnej na wojnie w Ukrainie

W tym roku Korea Płn. wsparła Rosję wysłaniem ponad 12 tys. żołnierzy na wojnę w Ukrainie.

Wojskowi zostali rozmieszczeni w obwodzie kurskim, gdzie w sierpniu br. siły ukraińskie przeprowadziły ofensywę, zajmując setki kilometrów kwadratowych.

Wysyłanie żołnierzy do Rosji i dalej do Ukrainy to nie jedyne niepokojące działanie reżimu z Północy. Kim Dzong Un pod koniec października wezwał do zwiększenia gotowości użycia broni atomowej.