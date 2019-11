W środę w głosowaniu wybrane zostały składy osobowe sejmowych komisji. W IX kadencji Sejmu pracować będzie 29 komisji stałych. Inauguracyjne posiedzenia większości komisji, na których mają zostać wybrane ich prezydia, odbędą się w czwartek.

Za wyborem składów osobowych komisji opowiedziało się 437 posłów, 6 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



W komisji administracji i spraw wewnętrznych pracować będzie 33 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii pracować będzie 17 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15. W komisji do spraw energii i skarbu państwa pracować będzie 32 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 7 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15 i 1 przedstawiciel Konfederacji.



W komisji do spraw kontroli państwowej pracować będzie 13 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 3 przedstawicieli KO; 1 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.

W komisji do spraw petycji pracować będzie 15 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15. W komisji edukacji, nauki i młodzieży pracować będzie 38 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 11 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.



W komisji finansów publicznych pracować będzie 50 posłów: 25 przedstawicieli PiS; 17 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony. W komisji gospodarki i rozwoju pracować będzie 33 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 7 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pracować będzie 16 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15.



W komisji infrastruktury pracować będzie 38 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki pracować będzie 25 posłów: 11 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. Z kolei w komisji kultury i środków przekazu pracować będzie 28 posłów: 13 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.



W komisji łączności z Polakami za granicą pracować będzie 34 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji mniejszości narodowych i etnicznych pracować będzie 16 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15, 1 poseł niezrzeszony. W komisji obrony narodowej pracować będzie 33 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.



W komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa pracować będzie 33 posłów: 15 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji odpowiedzialności konstytucyjnej pracować będzie 12 posłów: 7 przedstawicieli PiS; 3 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy. W komisji polityki senioralnej pracować będzie 15 posłów: 8 przedstawicieli PiS; 4 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawiciel KP-PSL-Kukiz'15.



W komisji polityki społecznej i rodziny pracować będzie 33 posłów: 17 przedstawicieli PiS; 9 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych pracować będzie 17 posłów: 9 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15.



W komisji rolnictwa i rozwoju wsi pracować będzie 31 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 5 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej pracować będzie 30 posłów: 15 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji, 1 poseł niezrzeszony.



W komisji spraw zagranicznych pracować będzie 26 posłów: 12 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji sprawiedliwości i praw człowieka pracować będzie 31 posłów: 18 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 3 przedstawicieli Lewicy; 1 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji. W komisji ustawodawczej pracować będzie 31 posłów: 16 przedstawicieli PiS; 10 przedstawicieli KO; 2 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.



W komisji zdrowia pracować będzie 35 posłów: 19 przedstawicieli PiS; 8 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 3 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.



W Sejmie IX kadencji pracować będą także komisje: etyki poselskiej, do spraw Unii Europejskiej, do spraw służb specjalnych.



W komisji etyki poselskiej zasiądzie czworo posłów. Będą to: Jacek Świat (PiS), Izabela Mrzygłocka (KO), Monika Falej (Lewica) oraz Jan Łopata (KP PSL-Kukiz'15).



Poseł Konfederacji przeciwko składom komisji sejmowych

Przeciwko tym składom komisji sejmowych opowiedział się poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Komisje małe - komisja cyfryzacji, petycji, kontroli państwowej, żeglugi śródlądowej - w tych komisjach 1 mln 250 tys. wyborców nie będzie miało swojego przedstawiciela. Dlaczego? Ponieważ taką decyzję państwo, ponad głowami tych wyborców i posłów Konfederacji podjęli. Żaden z posłów Konfederacji nie został dopuszczony do tych komisji, a przecież mamy dwóch posłów z Pomorza. Mamy specjalistów informatyków, specjalistów od sieci, systemów teleinformatycznych. Nie będziemy mogli brać udziału w głosowaniu na tych komisjach i wyrażać woli naszych wyborców - mówił Kulesza.



Poseł PiS Marek Suski zwracał uwagę, że regulamin Sejmu zakłada parytety w obsadzaniu komisji sejmowych. Według tych parytetów kołu, które ma 11 członków z tego parytetu nie przypadają miejsca w małych komisjach - mówił.



Z kolei poseł Lewicy Romuald Ajchler podkreślił, że każdy poseł może wziąć udział w posiedzeniu komisji i prezentować swoje racje. Nie ma tylko jednego przywileju - nie może głosować, ale wypowiadać opinie może na posiedzeniu każdej komisji - dodał.

Wybrano 20 posłów - sekretarzy

Sejm w środowym głosowaniu wybrał też dwudziestu posłów sekretarzy. Dziesięciu jest z klubu Prawa i Sprawiedliwości, sześcioro z Koalicji Obywatelskiej. Sekretarzami Sejmu będą też dwie posłanki Lewicy i po jednej osobie z klubu KP-PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.



Sekretarzami z klubu PiS zostali Rafał Bochenek, Marcin Duszek, Robert Gontarz, Filip Kaczyński, Marta Kubiak, Daniel Milewski, Paweł Rychlik, Piotr Sak, Aleksandra Szczudło i Patryk Wicher.

Sekretarzami z klubu KO zostali Mateusz Bochenek, Konrad Frysztak, Aleksandra Gajewska, Magdalena Łośko, Franciszek Sterczewski i Krzysztof Truskolaski. Z klubu Lewicy sekretarzami zostały posłanki Paulina Matysiak i Karolina Pawliczak. Sekretarzami zostali też Bożena Żelazowska z klubu KP-PSL-Kukiz'15 oraz Michał Urbaniak z Konfederacji.



Zwyczajowo sekretarze Sejmu wybierani są spośród najmłodszych posłów.

Speckomisja ma liczyć siedmiu członków

Sejm zdecydował także w środę, że sejmowa komisja ds. służb specjalnych będzie się składać z siedmiu posłów. Za uchwałą w sprawie liczby członków speckomisji głosowało 342 posłów, 11 było przeciw.



Przeciwni uchwale byli posłowie Konfederacji. Przed głosowaniem dwukrotnie wystąpił poseł tego koła Grzegorz Braun. Zaznaczał, iż zdaje sobie sprawę jakie "zasady reglamentacji obowiązują w dostępie do niektórych komisji". Zaapelował jednak do większości sejmowej, by nie podejmowała decyzji w Sejmie "ponad głowami Konfederatów i ponad głowami miliona 250 tysięcy" ich wyborców. Prosimy o dopuszczenie do komisji ds. specsłużb - dodał Braun.



Cztery miejsca w komisji mają przypaść klubowi Prawa i Sprawiedliwości, trzy - klubom opozycyjnym.



Według dotychczasowych informacji w obecnej kadencji - tak jak w poprzedniej - stanowisko przewodniczącego sejmowej speckomisji nie będzie rotacyjnie przechodzić między przedstawicielami rządzącej większości i opozycji. Zasada rotacji została zniesiona po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. i zmianie regulaminu Sejmu. Od tamtej pory komisja liczy siedem miejsc, a nie dziewięć, a stanowisko przewodniczącego jest stałe.

Sejm wznowi obrady 19 listopada

Sejm przerwał obrady w środę wieczorem. Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wznowione one zostaną w przyszły wtorek, 19 listopada, o godz. 10.



Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na przyszły wtorek zaplanowane jest expose premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek prezydent Andrzej Duda ma desygnować Morawieckiego na premiera, a w piątek powołać jego nowy rząd.

