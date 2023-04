Francuskie ekipy ratownicy wydobyły spod śniegu ciała 6 narciarzy, zasypanych przez lawinę, która wczoraj zeszła w Alpach. Poszukiwania ofiar zostały zakończone.

Mont Blanc na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Lawina zeszła w niedzielę w południe na lodowcu Armancette w Alpach, w pobliżu kurortu narciarskiego Les Contamines-Montjoie.

Akcja poszukiwawcza osób zasypanych została dopiero dziś zakończona. Wydobyto ciała 6 ofiar. Dwie to, jak podają lokalne media, górscy ratownicy; cztery pozostałe osoby to ich klienci, wszyscy Francuzi: kobieta i mężczyzna w wieku ok. 20 lat oraz 40-letnia para.

W chwili zejścia lawiny zjeżdżali na nartach poza wyznaczoną trasą.

France24 podaje, że nic nie zwiastowało zejścia lawiny; nie była żadnych alertów. Niedziela była słoneczna, warunki do uprawiania narciarstwa dobre.

Burmistrz Contamines-Montjoie, Francois Barbier powiedział AFP, że była to najtragiczniejsza w skutkach lawina w tym sezonie.