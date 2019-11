Problemy grupy ponad 50 polskich turystów ze Śląska i Małopolski, lecących do Meksyku. Samolot holenderskich linii KLM z lotniska Schiphol koło Amsterdamu został zawrócony znad wschodniej Kanady i musiał wrócić do macierzystego portu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com

Samolot wystartował z lotniska koło Amsterdamu z pasażerami na pokładzie i transportem koni.



Kiedy samolot znalazł się nad wschodnią Kanadą, został zawrócony do macierzystego portu z powodu erupcji wulkanu nad Meksykiem. Maszyna nie mogła wylądować na innym amerykańskim lotnisku przez kwestie wizowe, a także z powodu transportu koni na pokładzie.





W tej chwili trwa przydzielanie miejsc w kolejnych lotach do Meksyku. Niestety, nie będzie to jeden wspólny lot, tylko co najmniej trzy.

Jak wylądowaliśmy o tej 2 w nocy na lotnisku, to do godziny 6 nie działo się nic. Wtedy dopiero pojawiła się obsługa - mówi Michał Kopański, jeden z pasażerów.