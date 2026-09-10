5 tysięcy dolarów dla każdego Amerykanina? Trump składa obietnicę wyborczą

„Dywidenda Trumpa” – wyborcza obietnica bez precedensu
Donald Trump podczas niemal dwugodzinnego przemówienia na konwencji Republikanów w Dallas przedstawił najbardziej konkretną – i najbardziej kontrowersyjną – propozycję kampanii. Prezydent zadeklarował, że jeśli Republikanie utrzymają większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, każdy dorosły obywatel USA otrzyma 5 tysięcy dolarów. Szczegółów dotyczących finansowania tego projektu jednak nie podał.
Ze względu na naszą niesamowitą siłę i ekonomiczny sukces, wydam dywidendę każdemu dorosłemu obywatelowi w Stanach Zjednoczonych Ameryki w kwocie 5 tys. dol. – zapowiedział Trump, wywołując burzę oklasków wśród zgromadzonych.
Walka o Kongres – wybory jak bitwa dobra ze złem
Trump nie szczędził ostrych słów pod adresem Demokratów, nazywając ich „głupkokratami” i oskarżając o sympatie komunistyczne. Według prezydenta stawka listopadowych wyborów połówkowych to wybór między „dobrem a złem”. Przekonywał, że tylko zwycięstwo Republikanów zapewni Ameryce wolność i dalszy rozwój.
Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność – grzmiał Trump, ostrzegając, że Demokraci chcą „cofnąć kraj w postępie” i „zmusić dzieci do czytania dzieł Lenina i Stalina”.
Kontrowersje, frekwencja i podziały w partii
Konwencja Republikanów w Dallas odbywa się w cieniu problemów ze sprzedażą biletów i rekordowo niskich notowań popularności prezydenta. Według najnowszych sondaży Trumpa popiera zaledwie 32-40 procent wyborców.
W związku z tym wiele gwiazd partii zdecydowało się nie pojawić na wydarzeniu, skupiając się na kampanii w swoich okręgach. Powodem są nie tylko wysokie koszty uczestnictwa, ale i obawy o polityczne konsekwencje bliskiego związku z prezydentem.
Choć Trump nie bierze udziału w wyborach, to zdominował konwencję – nie tylko zamknął pierwszy dzień przemówieniem, ale zapowiedział także wystąpienie podczas drugiego dnia imprezy.
Teksas na politycznej mapie USA
Konwencja organizowana jest w Teksasie. Wyniki wyborów z tego stanu mogą przesądzić o tym, która partia przejmie kontrolę nad Senatem i całym Kongresem.
O fotel senatora walczą kontrowersyjny republikański prokurator generalny Ken Paxton oraz Demokrata James Talarico. Sondaże pokazują, że mimo wieloletniej dominacji Republikanów w Teksasie, Talarico ma realne szanse na zwycięstwo.