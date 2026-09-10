5 tysięcy dolarów dla każdego Amerykanina? Trump składa obietnicę wyborczą

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Donald Trump podczas konwencji Republikanów w Dallas zapowiedział, że jeśli jego partia utrzyma władzę w Kongresie, każdy dorosły Amerykanin otrzyma 5 tysięcy dolarów. W swoim wystąpieniu nie szczędził ostrych słów pod adresem Demokratów i zapowiedział „pokonanie komunizmu” w Stanach Zjednoczonych.

„Dywidenda Trumpa” – wyborcza obietnica bez precedensu

Donald Trump podczas niemal dwugodzinnego przemówienia na konwencji Republikanów w Dallas przedstawił najbardziej konkretną – i najbardziej kontrowersyjną – propozycję kampanii. Prezydent zadeklarował, że jeśli Republikanie utrzymają większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, każdy dorosły obywatel USA otrzyma 5 tysięcy dolarów. Szczegółów dotyczących finansowania tego projektu jednak nie podał.

Ze względu na naszą niesamowitą siłę i ekonomiczny sukces, wydam dywidendę każdemu dorosłemu obywatelowi w Stanach Zjednoczonych Ameryki w kwocie 5 tys. dol. – zapowiedział Trump, wywołując burzę oklasków wśród zgromadzonych.

Hojny jak Trump. Podarował swoim asystentkom po 45 tys. dolarów „na święta” Prezydent USA Donald Trump podarował Natalie Harp oraz dwóm innym swoim asystentkom po 45 tys. dolarów w gotówce – wynika z informacji przekazanych przez Biały Dom. Jak napisano, to „prezent na święta”.

Walka o Kongres – wybory jak bitwa dobra ze złem

Trump nie szczędził ostrych słów pod adresem Demokratów, nazywając ich „głupkokratami” i oskarżając o sympatie komunistyczne. Według prezydenta stawka listopadowych wyborów połówkowych to wybór między „dobrem a złem”. Przekonywał, że tylko zwycięstwo Republikanów zapewni Ameryce wolność i dalszy rozwój.

Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność – grzmiał Trump, ostrzegając, że Demokraci chcą „cofnąć kraj w postępie” i „zmusić dzieci do czytania dzieł Lenina i Stalina”.

Kontrowersje, frekwencja i podziały w partii

Konwencja Republikanów w Dallas odbywa się w cieniu problemów ze sprzedażą biletów i rekordowo niskich notowań popularności prezydenta. Według najnowszych sondaży Trumpa popiera zaledwie 32-40 procent wyborców.

W związku z tym wiele gwiazd partii zdecydowało się nie pojawić na wydarzeniu, skupiając się na kampanii w swoich okręgach. Powodem są nie tylko wysokie koszty uczestnictwa, ale i obawy o polityczne konsekwencje bliskiego związku z prezydentem.

Koniec epoki blondu? Donald Trump zaskoczył wszystkich nową fryzurą Donald Trump wywołał prawdziwą internetową burzę – tym razem nie z powodu swoich politycznych decyzji, lecz nowej fryzury, a właściwie jej koloru. Prezydent USA najwyraźniej pożegnał się ze złocistym odcieniem i jest teraz szatynem.

Choć Trump nie bierze udziału w wyborach, to zdominował konwencję – nie tylko zamknął pierwszy dzień przemówieniem, ale zapowiedział także wystąpienie podczas drugiego dnia imprezy.

Teksas na politycznej mapie USA

Konwencja organizowana jest w Teksasie. Wyniki wyborów z tego stanu mogą przesądzić o tym, która partia przejmie kontrolę nad Senatem i całym Kongresem.

O fotel senatora walczą kontrowersyjny republikański prokurator generalny Ken Paxton oraz Demokrata James Talarico. Sondaże pokazują, że mimo wieloletniej dominacji Republikanów w Teksasie, Talarico ma realne szanse na zwycięstwo.