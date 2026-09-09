Hojny jak Trump. Podarował swoim asystentkom po 45 tys. dolarów „na święta”

RMF24

Prezydent USA Donald Trump podarował Natalie Harp oraz dwóm innym swoim asystentkom po 45 tys. dolarów w gotówce – wynika z informacji przekazanych przez Biały Dom. Jak napisano, to „prezent na święta”.

W corocznych formularzach informacyjnych dla władzy wykonawczej przekazanych przez Biały Dom poinformowano, że Natalie Harp i dwie inne asystentki - Chamberlain Harris, wicedyrektor operacyjna Gabinetu Owalnego i Margo Martin, doradczyni ds. komunikacji, dostały po 45 tys. dolarów w ramach „prezentu na Boże Narodzenie”. Jak wynika z dokumentów Białego Domu, każda z pań zarabia rocznie 150 tys. dolarów.

Ponadto prezydent podarował 20 tys. dolarów nagrody dyrektorowi ds. operacji Gabinetu Owalnego Waltowi Naucie. Nauta rocznie zarabia 175 tys. dolarów.

Oświadczenie Białego Domu

„Prezydent od dawna dawał prezenty świąteczne osobom ze swojego otoczenia, w tym czasami pracownikom i asystentom, zarówno w rządzie, jak i w sektorze prywatnym” – napisało w oświadczeniu biuro prasowe Białego Domu.

„Prezenty, o których tu mowa, nie mają nic wspólnego z oficjalnymi obowiązkami służbowymi tych osób i dlatego są całkowicie dozwolone w świetle odpowiednich norm prawnych i etycznych” – czytamy w oświadczeniu.

O ujawnieniu darowizn po raz pierwszy poinformował we wtorek „The Washington Post”.

Natalie Harp na celowniku. Ulubienica Trumpa „bez certyfikatu” Natalie Harp, specjalna asystentka Donalda Trumpa, znalazła się w centrum uwagi mediów. Jak podaje brytyjski „Guardian”, Harp przez niemal rok pracowała w Białym Domu bez wymaganego certyfikatu bezpieczeństwa. To właśnie ona decydowała o dostępie do…

„Żywa drukarka”, czyli kim są asystentki Trumpa

35-letnia Natalie Harp jest stale obecna u boku Trumpa. Była dziennikarka przez innych przedstawicieli mediów często nazywana jest „żywą drukarką” - znana jest bowiem z tego, że nosi przy sobie przenośną drukarkę, aby móc drukować korzystne dla prezydenta artykuły i wpisy z mediów społecznościowych. Prezydent woli bowiem czytać ważne informacje na papierze niż na ekranie.

31-letnia Margo Martin pracuje dla Trumpa od czasu jego pierwszej kadencji w Białym Domu. Zaczynała jako asystentka prasowa Białego Domu, a następnie przeniosła się do Palm Beach na Florydzie, aby pomóc Trumpowi w prowadzeniu jego działań medialnych po tym, jak przegrał wybory w 2020 roku z Joe Bidenem. Wróciła do Białego Domu po zwycięstwie Trumpa w 2024 roku.

26-letnia Chamberlain Harris została na początku tego roku mianowana przez Trumpa członkinią Komisji Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych, która sprawuje nadzór nad prezydenckim projektem sali balowej w Białym Domu.

Nauta, który wcześniej pełnił funkcję kamerdynera Trumpa, oraz Carlos De Oliveira, zarządca nieruchomości Mar-a-Lago, zostali oskarżeni w 2023 r. o spiskowanie z Trumpem w celu utrudniania śledztwa FBI w sprawie tajnych dokumentów, które Trump zabrał ze sobą, opuszczając Biały Dom po swojej pierwszej kadencji. Zarzuty oddalono w 2024 roku.

