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Koniec epoki blondu? Donald Trump zaskoczył wszystkich nową fryzurą

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (07:48)

Donald Trump wywołał prawdziwą internetową burzę – tym razem nie z powodu swoich politycznych decyzji, lecz nowej fryzury, a właściwie jej koloru. Prezydent USA najwyraźniej pożegnał się ze złocistym odcieniem i jest teraz szatynem.

Koniec epoki blondu? Donald Trump zaskoczył wszystkich nową fryzurą
Donald Trump, ROBERTO SCHMIDT/Getty AFP/East News /AFP/East News
  • Donald Trump zaskoczył internautów zmianą koloru włosów na ciemniejszy.
  • Prezydent USA słynie z farbowania włosów, a jego asystent nosi przy sobie „zestaw do łatania” – małe kępki włosów dopasowane do aktualnego koloru, które są nakładane w razie potrzeby.
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„Brąz to nowy blond”

Prezydent USA Donald Trump pojawił się w nowej fryzurze w piątek. Ciemniejszy kolor włosów zwrócił uwagę dziennikarzy, gdy Trump schodził po schodach samolotu Air Force One w Morristown w stanie New Jersey, w drodze do swojego klubu golfowego w Bedminster.

 

Ta zmiana nie umknęła też internautom. „Trump, który stał się brunetem, zdecydowanie nie znalazł się na mojej karcie bingo na 2026 rok” – napisał jeden z użytkowników na X.

„Wygląda na to, że brąz to nowy blond...” – napisał inny. Inna osoba stwierdziła nawet, że zmieniając wizerunek, Trump upodobnił się do Pierce’a Brosnana.

Zobacz wpis na X

Biały Dom na razie nie komentuje sprawy fryzury Donalda Trumpa. Najnowsze zdjęcia wskazują jednak na to, że prezydent szybko wrócił do blondu.

Asystent Trumpa z „zestawem do łatania włosów” 

Trump słynie z tego, że farbuje sobie włosy. Według jego biografa Michaela Wolffa, jeden z asystentów Trumpa nosi przy sobie „zestaw do łatania” włosów prezydenta. Ma coś, co nazywa się „łatkami”, a oni nazywają to „zestawem do łatania”. Zestaw do łatania to małe kępki włosów, które pasują do koloru jego włosów w danym momencie – powiedział Wolff niedawno w wywiadzie dla podcastu „Inside Trump's Head”. Są one nakładane w razie potrzeby – dodał.

Trump zaprzecza, że nosi perukę

Blond włosy Trumpa od dawna są przedmiotem fascynacji i drwin zarówno ze strony jego fanów, jak i przeciwników.

Przed wyborami w 2016 r. Trump wystąpił w programie Jimmy'ego Fallona i pozwolił prowadzącemu potargać sobie włosy, tylko po to, by udowodnić, że nie są sztuczne.

W zeszłym tygodniu Trump ponownie zaprzeczył spekulacjom, że nosi perukę.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Trump
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