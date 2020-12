Sąd w Londynie uznał za winnych dwóch mężczyzn, którzy przyczynili się do śmierci w zamkniętym kontenerze 39 imigrantów z Wietnamu w październiku 2019 r. Mężczyźni byli zaangażowani w nielegalny przemyt ludzi. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Essex.

W nocy z 22 na 23 października zeszłego roku na terenie parku przemysłowego w Grays w hrabstwie Essex w kontenerze-chłodni na naczepie ciężarówki prowadzonej przez Robinsona odkryto ciała 31 mężczyzn i ośmiu kobiet / VICKIE FLORES / PAP/EPA

Centralny Sąd Karny Anglii i Walii uznał 24-letniego Eamonna Harrisona oraz 43-letniego Gheorghe’a Nicę za winnych nieumyślnego zabójstwa 39 osób. Wraz z dwoma innymi mężczyznami mieli oni także, według sądu, uczestniczyć w procederze nielegalnej imigracji.