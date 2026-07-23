21. pakiet sankcji wobec Rosji. Jest decyzja ambasadorów państw UE

RMF24

Ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli w czwartek wstępne porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Pułap ceny za rosyjską ropę naftową zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca. Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.

Ambasadorowie państw UE osiągnęli porozumienie

Pierwotnie limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. Porozumienie ambasadorów oznacza jednak, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać po cenie wyższej niż 44,10 dolara.

Gdyby państwom członkowskim nie udało się porozumieć, cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych, wyższych cen za surowiec na światowych rynkach. To wygenerowałoby wyższe przychody dla Rosji, która wykorzystuje te środki do finansowania swojej wojny przeciw Ukrainie.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że dzięki temu „rosyjska machina wojenna nie skorzysta na wstrząsach rynkowych” – przekazała agencja Reutera. Dodała też, że uzgodniony w czwartek pakiet obejmuje dodanie 32 rosyjskich banków, firm kryptowalutowych i platform handlu ropą do unijnej listy podmiotów objętych zakazem transakcji, a także jest skierowany przeciwko statkom wspierającym flotę cieni oraz stanowi krok w kierunku formalnego zakazu wjazdu rosyjskich bojowników do Unii Europejskiej.

Burzliwa droga do porozumienia

Jak informowała wcześniej korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, to właśnie limit cenowy na rosyjską ropę pozostawał największym problem na drodze do uzyskania porozumienia. Komisja Europejska chciała utrzymać go na poziomie 44,10 dol. za baryłkę, aby nie dopuścić do osłabienia sankcji. Sprzeciwiały się temu jednak Grecja, Cypr i Malta, które obawiały się negatywnych skutków dla swoich armatorów i domagały się, by decyzje w tej sprawie były skoordynowane z pozostałymi państwami grupy G7.

Innym punktem spornym był zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom i weteranom walczącym przeciwko Ukrainie. Jak wcześniej ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, Francja i Włochy chciały złagodzić propozycję Komisji Europejskiej , argumentując, że budzi ona wątpliwości prawne, między innymi dotyczące definicji rosyjskiego bojownika. Zastrzeżenia zgłaszały również Hiszpania i Austria, choć ich stanowisko było mniej zdecydowane.

Polska od początku popierała jak najszersze restrykcje , wskazując, że rosyjscy uczestnicy wojny mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii.

Więcej informacji wkrótce.