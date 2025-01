Ślad przeciągnięcia kotwicy po dnie ma około 100 km długości. Fińska policja rozpoczęła oględziny wyciągniętej z dna Zatoki Fińskiej 11-tonowej kotwicy. Celem jest potwierdzenie, że rzeczywiście należy do tankowca Eagle S, podejrzewanego o uszkodzenie podmorskich kabli.

Eagle S / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Imago Stock and People / East News

Śledczy ustalają także, w którym miejscu kotwica zerwała się z łańcucha. Znaleziono ją w pobliżu miejsca, gdzie fińskie służby zatrzymały w Boże Narodzenie tankowiec Eagle S i nakazały załodze podniesienie kotwicy. Wówczas - jak wstępnie informowano - "kotwica statku nie była na swoim miejscu".

Jeśli wtedy, tj. przy podnoszeniu kotwicy doszło do jej poluzowania, to prawdopodobnie mogłoby dojść do większych uszkodzeń podmorskich instalacji, jeśli statek kontynuowałby rejs - przekazał nadkomisarz Risto Lohi prowadzący śledztwo.

Na podstawie przeprowadzonych badań podwodnych określono, że ślad przeciągnięcia kotwicy po dnie ma około 100 km długości.

Kotwica została wyciągnięta na powierzchnię w poniedziałek przy pomocy okrętu do operacji ratunkowych szwedzkiej marynarki wojennej HMS Belos.

Fińskie władze podejrzewają, że tankowiec Eagle S, zarejestrowany na Wyspach Cooka, który jak się zakłada należy do rosyjskiej floty cienia, uszkodził kabel elektroenergetyczny EstLink 2 oraz cztery kable telekomunikacyjne łączące Finlandię i Estonię. Jednostka w okresie świąt bożonarodzeniowych realizowała kurs przez Zatokę Fińską z Petersburga w stronę egipskiego Port Said, z załadowaną rosyjską benzyną.

Obecnie, dla celów prowadzonego śledztwa, tankowiec znajduje się na wewnętrznym kotwicowisku w Porvoo. Kilka osób z liczącej ponad 20 osób załogi (składającej się z obywateli Gruzji i Indii), objęto zakazem podróżowania. Fińskie organy kontroli, po przeprowadzeniu badań technicznych tego zbudowanego w 2006 r. tankowca, uznały jednostkę, z uwagi na stwierdzono liczne uchybienia i nieprawidłowości, za niezdolną do żeglugi. Do czasu ich usunięcia lub naprawy statek nie może wypłynąć.