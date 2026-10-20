PSG kontra FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Co ze starciem gigantów w płonącym Paryżu?

Zamieszki we Francji. Co z meczem PSG - FC Barcelona?
Francją i Paryżem od kilku dni wstrząsają zamieszki i krwawe starcia. W stolicy wprowadzono ostatniej nocy godzinę policyjną.
Władze zapewniają, że mecz PSG z Barceloną, mimo apeli policji o odwołanie spotkania, ma odbyć się zgodnie z planem.
Początek meczu we wtorek o godzinie 21.
Luis Enrique i Ferran Torres już po drugiej stronie barykady
Rywalizacja PSG z Barceloną, której rezerwowym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, to nie tylko starcie aktualnego lidera z wiceliderem fazy ligowej LM, ale również mecz z podtekstami.
Trener Luis Enrique, który z francuskim klubem triumfował w LM w 2025 i 2026 roku, w przeszłości prowadził Barcelonę - w latach 2014–17. Pod jego wodzą kataloński zespół osiągnął w edycji 2014/15 historyczną potrójną koronę: zwycięstwo w Champions League oraz w krajowej lidze i pucharze. Obecnie jednym z jego podopiecznych w stolicy Francji jest Ferran Torres, w poprzednim sezonie piłkarz Barcelony.
Natomiast trener mistrza Hiszpanii Hansi Flick - jeszcze jako opiekun Bayernu Monachium - pokonał Paris Saint-Germain 1:0 w finale Ligi Mistrzów w 2020 roku (w niemieckiej ekipie wystąpił wówczas Robert Lewandowski). Później jednak przegrał z francuskim zespołem dwumecz w ćwierćfinale edycji 2020/21, a także uległ mu 1:2, prowadząc już Barcelonę, w fazie ligowej poprzedniego sezonu.
PSG wygrywa mecz za meczem. Kosmiczny poziom Barcelony
Trudno wskazać faworyta wtorkowego starcia. Paryżanie po niemrawym początku sezonu wrócili już na właściwe tory. Wygrali sześć ostatnich meczów, w tym cztery w Ligue 1 i dwa w Lidze Mistrzów, m.in. 4:2 na wyjeździe z liderem angielskiej ekstraklasy Manchesterem City.
Z kolei Barcelona zachwyca od początku sezonu, prezentując w Hiszpanii poziom nieosiągalny dla innych drużyn. Prowadzi w tabeli Primera Division z kompletem 27 punktów w dziewięciu kolejkach i bilansem bramek 39-9.
Oba zespoły mają jednak kłopoty kadrowe w defensywie. W PSG zabraknie lewego obrońcy Nuno Mendesa, a w Barcelonie urazy leczą Jules Kounde i Eric Garcia.
Bayern kontra Arsenal hitem środowych meczów
Emocji nie zabraknie również w środę. Bayern Monachium to mistrz i lider Bundesligi, zaś Arsenal - mistrz i wicelider Premier League. Są wymieniane, podobnie jak PSG i „Duma Katalonii”, w gronie ścisłych faworytów obecnej edycji LM. Bawarczycy próbkę swoich możliwości dali w sobotę, wygrywając na krajowym podwórku 6:1 z RB Lipsk, który również rywalizuje w Champions League.
Statystyki przemawiają na korzyść Bayernu. W dotychczasowych 15 spotkaniach pomiędzy tymi drużynami w Lidze Mistrzów odniósł osiem zwycięstw, „Kanonierzy” wygrali cztery razy.
Ponadto klub z Monachium pozostaje niepokonany w ostatnich... 39 meczach u siebie w fazie grupowej lub fazie ligowej elitarnych rozgrywek (37 zwycięstw, 2 remisy). Ostatnią porażkę na własnym stadionie na tym etapie rozgrywek również ponieśli w starciu z angielskim rywalem – w grudniu 2013 roku 2:3 z Manchesterem City.
Z drugiej strony, „Kanonierzy” wygrali 14 poprzednich meczów w fazie ligowej Ligi Mistrzów, siedem z tych zwycięstw odnieśli na wyjazdach. W tym sezonie pokonali już Napoli we Włoszech 1:0 i Lille u siebie 3:0.
Szymon Marciniak posędziuje w Liverpoolu
W 3. kolejce LM będzie sporo polskich wątków, nie tylko dotyczących sędziego Szymona Marcianiaka, którego wyznaczono - z większością polskiego zespołu sędziowskiego - do pracy podczas wtorkowego meczu Liverpool - Villarreal.
Z polskich piłkarzy najtrudniejsze zadanie czeka chyba Tymoteusza Puchacza. Jego Sabah Baku podejmie we wtorek wicelidera Bundesligi Borussię Dortmund. Natomiast Slavia Praga Wiktora Nowaka i Oskara Kubiaka zmierzy się tego dnia na wyjeździe z pogromcą Górnika Zabrze z eliminacji - Fenerbahce Stambuł. Oba te mecze o godz. 18.45.
Również we wtorek, ale wieczorem, FC Porto Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka (wracającego po zawieszeniu za kartki) i Oskara Pietuszewskiego zagra u siebie z PSV Eindhoven.
W środę Aston Villa Matty'ego Casha - jedna z dziewięciu drużyn z sześcioma punktami po dwóch kolejkach LM - podejmie norweski Viking Stavanger, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zagra u siebie z Szachtarem Donieck, RC Lens Michała Skórasia spotka się na wyjeździe z jego byłym pracodawcą Club Brugge, a Feyenoord Rotterdam kontuzjowanego Jakuba Modera - w Sewilli z Betisem.