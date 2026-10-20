PSG kontra FC Barcelona w Lidze Mistrzów. Co ze starciem gigantów w płonącym Paryżu?

RMF24

Piłkarze PSG wygrali sześć ostatnich meczów. FC Barcelona niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. To właśnie te dwie ekipy mają zmierzyć się we wtorkowy wieczór w Paryżu w absolutnym hicie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mecz, który nie ma faworyta, elektryzuje kibiców na całym świecie. W trzeciej kolejce Champions League w akcji zobaczymy też polskich piłkarzy oraz sędziego Szymona Marciniaka.

Zamieszki we Francji. Co z meczem PSG - FC Barcelona?

Francją i Paryżem od kilku dni wstrząsają zamieszki i krwawe starcia. W stolicy wprowadzono ostatniej nocy godzinę policyjną.

Władze zapewniają, że mecz PSG z Barceloną, mimo apeli policji o odwołanie spotkania, ma odbyć się zgodnie z planem.

Początek meczu we wtorek o godzinie 21.

Luis Enrique i Ferran Torres już po drugiej stronie barykady

Rywalizacja PSG z Barceloną, której rezerwowym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, to nie tylko starcie aktualnego lidera z wiceliderem fazy ligowej LM, ale również mecz z podtekstami.

Trener Luis Enrique, który z francuskim klubem triumfował w LM w 2025 i 2026 roku, w przeszłości prowadził Barcelonę - w latach 2014–17. Pod jego wodzą kataloński zespół osiągnął w edycji 2014/15 historyczną potrójną koronę: zwycięstwo w Champions League oraz w krajowej lidze i pucharze. Obecnie jednym z jego podopiecznych w stolicy Francji jest Ferran Torres, w poprzednim sezonie piłkarz Barcelony.

Natomiast trener mistrza Hiszpanii Hansi Flick - jeszcze jako opiekun Bayernu Monachium - pokonał Paris Saint-Germain 1:0 w finale Ligi Mistrzów w 2020 roku (w niemieckiej ekipie wystąpił wówczas Robert Lewandowski). Później jednak przegrał z francuskim zespołem dwumecz w ćwierćfinale edycji 2020/21, a także uległ mu 1:2, prowadząc już Barcelonę, w fazie ligowej poprzedniego sezonu.

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PSG wygrywa mecz za meczem. Kosmiczny poziom Barcelony

Trudno wskazać faworyta wtorkowego starcia. Paryżanie po niemrawym początku sezonu wrócili już na właściwe tory. Wygrali sześć ostatnich meczów, w tym cztery w Ligue 1 i dwa w Lidze Mistrzów, m.in. 4:2 na wyjeździe z liderem angielskiej ekstraklasy Manchesterem City.

Z kolei Barcelona zachwyca od początku sezonu, prezentując w Hiszpanii poziom nieosiągalny dla innych drużyn. Prowadzi w tabeli Primera Division z kompletem 27 punktów w dziewięciu kolejkach i bilansem bramek 39-9.

Oba zespoły mają jednak kłopoty kadrowe w defensywie. W PSG zabraknie lewego obrońcy Nuno Mendesa, a w Barcelonie urazy leczą Jules Kounde i Eric Garcia.

Bayern kontra Arsenal hitem środowych meczów

Emocji nie zabraknie również w środę. Bayern Monachium to mistrz i lider Bundesligi, zaś Arsenal - mistrz i wicelider Premier League. Są wymieniane, podobnie jak PSG i „Duma Katalonii”, w gronie ścisłych faworytów obecnej edycji LM. Bawarczycy próbkę swoich możliwości dali w sobotę, wygrywając na krajowym podwórku 6:1 z RB Lipsk, który również rywalizuje w Champions League.

Statystyki przemawiają na korzyść Bayernu. W dotychczasowych 15 spotkaniach pomiędzy tymi drużynami w Lidze Mistrzów odniósł osiem zwycięstw, „Kanonierzy” wygrali cztery razy.

Ponadto klub z Monachium pozostaje niepokonany w ostatnich... 39 meczach u siebie w fazie grupowej lub fazie ligowej elitarnych rozgrywek (37 zwycięstw, 2 remisy). Ostatnią porażkę na własnym stadionie na tym etapie rozgrywek również ponieśli w starciu z angielskim rywalem – w grudniu 2013 roku 2:3 z Manchesterem City.

Z drugiej strony, „Kanonierzy” wygrali 14 poprzednich meczów w fazie ligowej Ligi Mistrzów, siedem z tych zwycięstw odnieśli na wyjazdach. W tym sezonie pokonali już Napoli we Włoszech 1:0 i Lille u siebie 3:0.

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Szymon Marciniak posędziuje w Liverpoolu

W 3. kolejce LM będzie sporo polskich wątków, nie tylko dotyczących sędziego Szymona Marcianiaka, którego wyznaczono - z większością polskiego zespołu sędziowskiego - do pracy podczas wtorkowego meczu Liverpool - Villarreal.

Z polskich piłkarzy najtrudniejsze zadanie czeka chyba Tymoteusza Puchacza. Jego Sabah Baku podejmie we wtorek wicelidera Bundesligi Borussię Dortmund. Natomiast Slavia Praga Wiktora Nowaka i Oskara Kubiaka zmierzy się tego dnia na wyjeździe z pogromcą Górnika Zabrze z eliminacji - Fenerbahce Stambuł. Oba te mecze o godz. 18.45.

Również we wtorek, ale wieczorem, FC Porto Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka (wracającego po zawieszeniu za kartki) i Oskara Pietuszewskiego zagra u siebie z PSV Eindhoven.

W środę Aston Villa Matty'ego Casha - jedna z dziewięciu drużyn z sześcioma punktami po dwóch kolejkach LM - podejmie norweski Viking Stavanger, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego zagra u siebie z Szachtarem Donieck, RC Lens Michała Skórasia spotka się na wyjeździe z jego byłym pracodawcą Club Brugge, a Feyenoord Rotterdam kontuzjowanego Jakuba Modera - w Sewilli z Betisem.