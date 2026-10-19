Cristiano Ronaldo doczekał się kary. Jest decyzja portugalskiej federacji

RMF24

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30 dni zawieszenia i grzywna w wysokości... 255 euro - Cristiano Ronaldo został ukarany przez portugalski związek piłkarski (FPF) za opuszczenie zgrupowania reprezentacji z powodu nieporozumień z trenerem Jorge Jesusem.

Komisja dyscyplinarna uznała, że Ronaldo celowo dopuścił się przewinienia określonego w artykule 160 ust. 1 regulaminu dyscyplinarnego federacji. Postępowanie w tej sprawie wszczęto 9 października, na podstawie zdarzenia zgłoszonego dwa dni wcześniej.

W wydanym oświadczeniu nie sprecyzowano, których meczów dotyczy zawieszenie, ani czy okres tymczasowego zawieszenia, który już upłynął, zostanie zaliczony na poczet 30-dniowej kary.

Po wygranym 27 września przez Portugalię meczu z Norwegią (2:1) w Oslo 41-letni Ronaldo opuścił zgrupowanie kadry, gdyż był niezadowolony z faktu, że nie pojawił się na boisku.

Wcześniej odmówił udziału w treningach z zespołem i ćwiczył indywidualnie na sali gimnastycznej hotelu, w którym zakwaterowany był portugalski zespół.

"Przyjdzie jeszcze czas na pożegnalny mecz". CR7 przerwał milczenie Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację…

Później gwiazdor wydał oświadczenie, w którym tłumaczył swoją postawę rzekomym brakiem lojalności ze strony selekcjonera, który — jak napisał — miał go oszukać ws. występów w meczach Ligi Narodów.

Jesus zaprzeczył, jakoby zawierał z Ronaldo jakiekolwiek porozumienie. Po wygranym przez Portugalię 2:1 spotkaniu zaznaczył, że drzwi do powrotu zawodnika do kadry pozostają otwarte.