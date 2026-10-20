Ultimatum i 42 pytania. Infantino ma czas do 2 listopada

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Unia Europejskich Związków Piłkarskich domaga się przejrzystości w sprawie nieudanej próby przeforsowania przez prezydenta FIFA Gianniego Infantino planu sprzedaży praw komercyjnych, w tym do mistrzostw świata. Europejscy delegaci stawiają 42 pytania i domagają się, aby szef FIFA odpowiedział na nie do 2 listopada.

UEFA stoi na stanowisku, że prezydent światowej federacji nie przedstawił żadnych dokumentów dotyczących swojej propozycji sprzedaży prywatnym inwestorom 20 procent udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym do mistrzostw świata. Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne konfederacje.

W oficjalnym piśmie, podpisanym przez sekretarza generalnego UEFA Theodore’a Theodoridisa w imieniu europejskich członków Rady FIFA stwierdzono, że przeprosiny Infantino oraz jego późniejsze wyjaśnienia nie odnoszą się do kluczowych zastrzeżeń.

„Przedstawione wyjaśnienia w żaden sposób nie odpowiadają w satysfakcjonujący sposób na szereg fundamentalnych pytań postawionych przez członków Rady. Wiele kwestii pozostaje bez odpowiedzi, a wnioskowane informacje i dokumenty nie zostały udostępnione” – napisano w komunikacie.

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Czerwona kartka i powiązania z Trumpem

Wśród 42 pytań, na które UEFA domaga się odpowiedzi, znalazły się kwestie dotyczące osobistego pakietu wynagrodzeń Infantino, płatności na rzecz piosenkarza Marca Anthony’ego, sposobu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna podczas tegorocznego mundialu, relacji biznesowych i politycznych z Donaldem Trumpem i jego rodziną, a także niezależności operacyjnej komisji FIFA: sądowych, wyborczych oraz etycznych.

UEFA zwróciła się do amerykańskich sądów federalnych o wydanie nakazów sądowych, które wymusiłyby przedstawienie dokumentów oraz złożenie zeznań pod przysięgą na temat porzuconego planu inwestycyjnego, znanego jako „FIFA Forward Enterprise” (FFE).

„Nękanie” Infantino

Infantino na udzielenie odpowiedzi ma czas do 2 listopada. Wówczas zostanie 16 dni na zgłaszanie kandydatur w wyborach na prezydenta światowej federacji, które odbędą się 18 marca przyszłego roku.

Prawnicy FIFA twierdzą, że UEFA nęka Infantino. Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku. W wyborach ma wystartować również były szwajcarski piłkarz Ramon Vega.