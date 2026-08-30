Polacy wygrali Memoriał Wagnera. Biało-Czerwoni pokonali Francję 3:1

RMF24

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z Francją 3:1 w ostatnim meczu XXIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Biało-Czerwoni odnieśli komplet trzech zwycięstw i po raz dwunasty w historii sięgnęli po triumf w turnieju.

Bartłomiej Bołądź (L) i Trevor Clevenot (P) z Francji podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera (fot. Łukasz Gągulski)

Bartłomiej Bołądź (L) i Trevor Clevenot (P) z Francji podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Spotkanie w TAURON Arenie Kraków rozpoczęło się od zwycięstwa Francuzów 25:22 w pierwszym secie. Polacy zdołali odrobić straty i doprowadzić do remisu 19:19, ale końcówka należała do rywali. Decydujący punkt zdobył Theo Faure.

Kolejne trzy partie przebiegały już pod dyktando gospodarzy. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia wygrał kolejno 25:17, 25:15 i 25:20.

W drugim secie Polacy szybko zbudowali przewagę, a ważną rolę w zagrywce odegrał Tomasz Fornal. W trzeciej odsłonie spotkania skuteczni w ataku byli m.in. Bartłomiej Bołądź i Fornal, a po wejściu na boisko serwisem pomógł także Artur Szalpuk.

Czwarty set Biało-Czerwoni rozpoczęli od prowadzenia 4:1. Francuzi mieli problemy z przebiciem się przez polski blok. Mecz zakończył się po błędzie Stephena Boyera w polu zagrywki.

Trzy zwycięstwa w Krakowie

W Memoriale Wagnera polska drużyna wygrała wszystkie mecze. W piątek pokonała Słowenię 3:2, dzień później zwyciężyła USA 3:1, a w niedzielę ograła Francję 3:1.

Turniej w Krakowie był jednym z ostatnich sprawdzianów reprezentacji przed mistrzostwami Europy. Polacy rozegrają jeszcze 5 września mecz towarzyski z Finlandią w ERGO Arenie w Gdańsku.

Polska – Francja 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:20)