Memoriał Wagnera: Polscy siatkarze lepsi od Amerykanów

RMF24

Biało-Czerwoni wygrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3:1 w drugim sobotnim meczu 23. Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Przed polską drużyną ostatnie spotkanie turnieju – w niedzielę zmierzy się z Francją.

Kibice reprezentacji Polski podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera z USA (fot. Art Service)

Kibice reprezentacji Polski podczas meczu siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera z USA (fot. Art Service) / PAP

Polacy rozpoczęli mecz od przegranego seta 22:25, ale w kolejnych partiach wyraźnie przejęli inicjatywę. Zespół biało-czerwonych zwyciężył 25:15, 25:20 i 25:22, kończąc spotkanie wynikiem 3:1.

W pierwszym sobotnim spotkaniu rozgrywanego w Tauron Arenie Kraków turnieju reprezentacja Francji pokonała Słowenię 3:1.

W niedzielę odbędą się dwa ostatnie mecze Memoriału Wagnera. Słowenia zagra z USA o godz. 14:00, natomiast Polacy zmierzą się z Francją o godz. 17:00.

Krakowski turniej jest dla polskich siatkarzy jednym z ostatnich sprawdzianów przed zaplanowanymi na wrzesień mistrzostwami Europy. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera po raz 23. gromadzi czołowe reprezentacje światowej siatkówki.