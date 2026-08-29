Memoriał Wagnera: Polscy siatkarze lepsi od Amerykanów

Polacy rozpoczęli mecz od przegranego seta 22:25, ale w kolejnych partiach wyraźnie przejęli inicjatywę. Zespół biało-czerwonych zwyciężył 25:15, 25:20 i 25:22, kończąc spotkanie wynikiem 3:1.
W pierwszym sobotnim spotkaniu rozgrywanego w Tauron Arenie Kraków turnieju reprezentacja Francji pokonała Słowenię 3:1.
W niedzielę odbędą się dwa ostatnie mecze Memoriału Wagnera. Słowenia zagra z USA o godz. 14:00, natomiast Polacy zmierzą się z Francją o godz. 17:00.
Krakowski turniej jest dla polskich siatkarzy jednym z ostatnich sprawdzianów przed zaplanowanymi na wrzesień mistrzostwami Europy. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera po raz 23. gromadzi czołowe reprezentacje światowej siatkówki.